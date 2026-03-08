"Feminisms ir tā vērts. Visi kopā esam spēks!" Vairāki desmiti cilvēku Rīgā devušies feminisma gājienā. FOTO, VIDEO

Feministma gājiens “Feminisms visiem”
Starptautiskajā sieviešu dienā, 8. martā, vairāki desmiti cilvēku devās Rīgas ielās, lai piedalītos iekļaujošā feminisma gājienā “Feminisms visiem”.
Gājienu organizēja aktīvistu kustība “Feminisms visiem” un skandalozais kopienas centrs “Maiznīca”, un tā mērķis bija pievērst uzmanīb intersekcionālai un iekļaujošai izpratnei par sieviešu un LGBTK+ kopienas tiesībām, sociālajam taisnīgumam un diskriminācijas izskaušanai.
Gājiens Starptautiskajā sieviešu dienā pulcēja dalībniekus pie Vērmanes dārza estrādes, no kurienes viņi devās maršrutā cauri Rīgas centra ielām un parkiem, noslēdzot pasākumu Kronvalda parkā. Maršrutā tika iekļautas arī vietas, kur pieminētas divas nozīmīgas Latvijas sabiedriskās darbinieces – Anna Rūmane-Ķeniņa (1877–1950) un Frīda Olava (1878–1971), godinot viņu ieguldījumu izglītības un sabiedrības attīstībā.
Pasākuma sākumā un noslēgumā izskanēja vairākas runas, kurās tika aktualizētas tādas tēmas kā: transpersonu un kvīru tiesības, ķermeņa neitralitāte, seksa darbinieku tiesības, neirodažādība, migrantu tiesības, solidaritāte ar Ukrainu un Palestīnu, kā arī cīņa pret imperiālismu un diskrimināciju.
Pirms gājiena interesenti varēja piedalīties arī plakātu darbnīcā bārā “Bolderāja”, kur tika veidoti saukļi un vizuālie materiāli gājienam. Organizētāji uzsvēra, ka pasākuma mērķis ir veicināt vienlīdzību, solidaritāti un sabiedrību, kurā ikviens jūtas pieņemts un drošs.