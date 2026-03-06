Austrumu pierobežā atsavināto nekustamo īpašumu teritorijās sāk izvietot pretmobilitātes šķēršļus
Aizsardzības ministrija informē, ka Nacionālie bruņotie spēki ir uzsākuši pirmās kārtas pretmobilitātes infrastruktūras izbūves darbus uz Latvijas austrumu pierobežā atsavinātajām nekustamo īpašumu teritorijām, izvietojot tur pretmobilitātes šķēršļus.
“Pretmobilitātes pasākumu ieviešana ir fiziski un skaidri redzams apliecinājums tam, ka Latvija tiks aizsargāta no pirmā centimetra. Esmu gandarīts, ka pretmobilitātes infrastruktūras izbūvei nepieciešamie priekšdarbi – gan juridiskie, gan tehniskie – ir noritējuši maksimāli operatīvi un pēc plāna. Tas apliecina mūsu spēju reaģēt un bez kavēšanās stiprināt Latvijas un NATO ārējo robežu. Tāpat esmu pateicīgs pašvaldībām un iedzīvotājiem par sapratni un sadarbību līdz šim,” uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūds.
Konkrētie pretmobilitātes infrastruktūras izbūves darbi ir sākti Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā, kas nodots bezatlīdzības lietošanā Aizsardzības ministrijai. Šī nekustamā īpašuma teritorijā Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde izvietos vairākus simtus “pūķa zobu”. Tāpat arī Zemessardzes 3. Latgales brigāde tuvākajā laikā uzsāks dažādu pretmobilitātes šķēršļu izvietošanu citās pirmajā kārtā identificētajās un atsavināmajās teritorijās austrumu pierobežā.
Jau ziņots, lai paātrinātu austrumu robežas militāro stiprināšanu, 2025. gada rudenī Saeima pieņēma Aizsardzības ministrijas sagatavoto Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likumu, savukārt 2025. gada 22. decembrī Ministru kabinets apstiprināja pretmobilitātes infrastruktūras izveides pirmās kārtas īstenošanai nepieciešamās teritorijas – nekustamo īpašumu sarakstu un grafiskos materiālus. Savukārt šī gada 24. februārī valdība apstiprināja pretmobilitātes infrastruktūras izveides otrās kārtas īstenošanai nepieciešamās teritorijas un grafiskos materiālus.
Vienlaikus valdība atbalstīja nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu minētajām teritorijām, kā arī servitūta nodibināšanu uz privātpersonām piederošiem nekustamajiem īpašumiem vai to daļām, saskaņā ar Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likumu. Par pretmobilitātes infrastruktūrai nepieciešamās teritorijas atsavināšanu nekustamo īpašumu īpašniekiem izmaksās taisnīgu atlīdzību. Taisnīgas atlīdzības noteikšanu veiks taisnīgas atlīdzības noteikšanas komisija, piesaistot sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju.