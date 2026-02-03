Sumināti Balvu novada aktīvākie un talantīgākie jaunieši
Balvu novadā dzīvo un darbojas jaunieši, kuru acīs deg dzirkstele un kuri nebaidās uzdrīkstēties, darīt un iedvesmot citus. To jau trīspadsmito gadu apliecina Balvu novada Jauniešu gada balva, kas izceļ aktīvākos, radošākos un sabiedriskajā dzīvē visvairāk iesaistītos jauniešus novadā.
Visus aktīvos Balvu novada jauniešus un viņu atbalstītājus vienkopus varēja satikt 30. janvārī Balvu Kultūras un atpūtas centrā, kur svinīgā pasākumā septiņās nominācijās tika godināti 2025. gada Balvu novada Jauniešu gada balvas laureāti, vēstī Balvu novada pašvaldībā.
Atceroties savus skolas un jaunības gadus, gribu teikt – baudiet šo mirkli, kamēr esat skolā, kamēr esat brīvi un radoši, kamēr jums ir dotas visplašākās iespējas sasniegt savas dzīves kalngalus. Dariet to! Un mēs priecāsimies kopā ar jums! sacīja Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks.
Iesniegtos pieteikumus divās vecuma grupās - no 13 līdz 17 gadiem un no 18 līdz 25 gadiem - vērtēja pieredzējuši jaunatnes jomas profesionāļi: Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Inese Circene, Balvu novada Bērnu un jauniešu centra vadītāja un jaunatnes jomas eksperte Agnese Puļča, Gulbenes novada jauniešu centra 'Bāze' jaunatnes darbiniece un jaunatnes jomas eksperte Amanda Toška, Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālists Ainārs Cekuls, kā arī Balvu novada sabiedriski aktīva jauniete Anna Buža.
Žūrijas komisijas locekļi atzinīgi novērtēja iesniegto pieteikumu daudzveidību, jauniešu augsto motivāciju, atbildību un ieguldījumu gan savas kopienas, gan visa novada attīstībā, uzsverot, ka Balvu novadā aug aktīva, radoša un pilsoniski atbildīga jaunā paaudze.
Par pasākuma vakara gaitu parūpējās Nadīna Logina un Sindija Saide, bet līdzi deju soļos un aktivitātēs aizrāva Balvu novada jaunatnes darbiniece Aiga Keisele.