Trešdien Latvijā spoži spīdēs saule.
Sabiedrība
Šodien 14:32
Gaisa temperatūra paaugstināsies. Laika prognoze trešdienai
Trešdien Latvijā būs maz mākoņu un spoži spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā naktī, sākot no valsts rietumiem, debesis daudzviet skaidrosies. Vietām Vidzemē un Latgalē īslaicīgi līs. Lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš pāries rietumu vējā. Gaisa temperatūra būs +2..-3 grādi.
Diena būs pārsvarā saulaina, bez nokrišņiem. Rietumu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās brīžiem sasniegs 8-13 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +3..+8 grādiem.
Rīgā trešdien gaidāms sauss un saulains laiks, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs grādu zem nulles un pēcpusdienā pakāpsies līdz +7 grādiem.
Nakts un rīta stundās uz ceļiem daudzviet veidosies apledojums.