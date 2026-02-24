Pavasara sākums aizkavēsies? Igaunijas sinoptiķa laika prognoze tuvākajām nedēļām
Pēc igauņu sinoptiķa Arvo Saidla teiktā februāra beigas un marts atnesīs mīnusa temperatūru, tāpēc sniegs tik drīz nenokusīs, un pavasara sākums pārcelsies vismaz par pāris nedēļām. Arī aprīlis būs vēsāks nekā parasti.
Igaunijas sinoptiķis Arvo Saidlа janvāra beigās laikrakstam "Postimees" sacīja, ka februārī gaidāms daudz sniega un saglabāsies sals, bet Meteņos iestāsies neliels atkusnis. Tagad, februāra trešās nedēļas beigās, sinoptiķis prognozē, ka februāra pēdējā nedēļa atnesīs vēl lielāku salu.
"Būs tāds patīkams ziemas laiks, domāju, ap sešiem vai septiņiem grādiem zem nulles," saka sinoptiķis un piebilst, ka mīnusa temperatūra lielākoties saglabāsies arī martā. Runājot par aukstumu, viņš kā piemēru min Paldiski ostu, kas parasti visu gadu ir brīva no ledus. Šobrīd ledus ir tik daudz, ka ledlaužiem nākas intensīvi strādāt, lai nodrošinātu normālu kravas kuģu satiksmi.
Attiecībā uz martu viņš prognozē, ka tikai dažas dienas varētu būt ar plusa temperatūru. Pēc sinoptiķa teiktā pavasara sākums aizkavēsies vismaz par divarpus nedēļām, un viens no iemesliem esot tas, ka egles tikai pirms dažām dienām pirmo reizi nomainījušas skujas.
Martā būs pietiekami daudz sniega, un varēs slēpot. Pēc viņa teiktā, arī aprīlī siltums neiestāsies automātiski un strauji – salīdzinājumā ar pagājušo gadu tas prasīs vairāk laika.