Liepājā politiski represētajiem turpmāk divu pabalstu vietā maksās tikai vienu
Liepājas domes sēdē veikti grozījumi Liepājas valstspilsētas pašvaldības papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu noteikumos, kas paredz, ka turpmāk politiski represētajiem liepājiniekiem divu pabalstu vienā izmaksās vienu.
Liepājas valstspilsētas pašvaldība veikusi izmaiņas papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu piešķiršanas saistošajos noteikumos, lai turpmāk nodrošinātu vienotu un administratīvi vienkāršu pabalsta piešķiršanas kārtību politiski represētajām personām.
No šī gada divi līdzšinējie pabalstu veidi politiski represētajām personām - ikgadējais pabalsts Latvijas Proklamēšanas gadadienā un pabalsts veselības aprūpei apvienoti vienā fiksētā pabalstā 175 eiro apmērā, kas tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.
Tādējādi tiek samazināts administratīvais slogs gan politiski represētām personām, gan Liepājas Sociālā dienesta darbiniekiem. Salīdzinājumā ar līdzšinējo kārtību, tiek vienkāršota pabalsta piešķiršanas procedūra, apvienojot vairākus pabalstu veidus vienā un samazinot iesniedzamo dokumentu apjomu. Nav vairs nepieciešams iesniegt medicīnas izdevumus apliecinošus dokumentus, politiski represētās personas apliecības kopiju un citus dokumentus, vēsta Liepājas pašvaldība.
Šīs izmaiņas bija gaidītas, jo pozitīvi ietekmēs politiski represēto personu, no kuriem lielākā daļa ir cienījamā vecumā, sociālo drošību, nodrošinot vienkāršu, saprotamu un vienlīdzīgu pabalsta saņemšanas kārtību reizi gadā. Tagad visām politiski represētajām personām būs pieejami papildus līdzekļi ar veselību saistītiem izdevumiem.
Lai saņemtu pabalstu, politiski represētai personai pašai vai ar tuvinieku vai aprūpētāju palīdzību jāiesniedz Sociālajā dienestā iesniegums par pabalsta piešķiršanu. Pabalsts tiek piešķirts bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas un bez izdevumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas, kā arī politiski represētās personas apliecības kopijas iesniegšanas.