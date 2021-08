Ināra Mūrniece politiski represētajiem: tieši jūs vislabāk zināt neatkarīgas, brīvas, mūsdienīgas Latvijas valsts nozīmi

“Jūs kā reti kurš cauri vistumšākajām dzīves stundām esat izgājuši ar lielu gaišumu un mīlestību pret savu dzimto zemi, pret neatkarīgu Latviju, un paldies, ka šo gaišumu un Latvijas mīlestību jūs spējat dot arī līdzcilvēkiem, sevišķi jauniešiem,” pauda I.Mūrniece, atzīmējot, ka Ikšķilē katru gadu kopā pulcējas vairākas paaudzes un tās vieno līdzīgs skats uz pagātni un līdzīgs nākotnes redzējums. “Padomju okupācija ir ļaunums, kas Latvijai nesa postu, tautai atņēma brīvību, cilvēkiem – cilvēcisko cieņu un dzīvību. Latvijas nākotne ir NATO un Eiropas valstu saimē, rietumu pasaules izjūtā,” sacīja I.Mūrniece.

Kā īpaši nozīmīgu brīdi, kas atspoguļoja gan mūsu tautas pārciesto traģēdiju, gan spēku to pārvarēt, Saeimas priekšsēdētāja atzīmēja atceres brīdi šogad 14.jūnijā, kad pie Okupācijas muzeja jaunā memoriāla komunistiskā režīma upuru piemiņai “Vēstures taktīla” un daudzviet Latvijā, kā arī latviešu mītnes zemēs ārpus dzimtenes tika nolasīti 1941.gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdi.

Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka, atceroties pagātni, mūsu uzdevums ir veidot Latviju stipru, brīvu un pārtikušu un mēs kā stipra sabiedrība ar savu vēsturisko atmiņu pārvarēsim šodienas izaicinājumus. “Viens no izaicinājumiem ir informatīvais karš – Krievijas melu kampaņa par Otrā pasaules kara vēstures sagrozīšanu, centieniem attaisnot Staļina laika noziegumus un noliegt padomju okupāciju,” klātesošajiem teica I.Mūrniece.

“Cita informatīvā kara fronte ir tā, ko šodien izvērtuši pašmāju melu aktīvisti. Tā skar cilvēku veselību un vakcināciju pret Covid vīrusu, ko joprojām kavē ļaunprātīgi izdomājumi un meli par vakcīnu iedarbību,” teica Saeimas priekšsēdētāja un atgādināja, ka savulaik cilvēku dzīvības glāba tieši obligātā masveida vakcinācija pret bakām, poliomielītu, tuberkulozi.

Uzrunājot politiski represētos iedzīvotājus, I.Mūrniece aicināja visus, kas to vēl nav izdarījuši, īpaši seniorus, saņemt potes pret Covid-19 vīrusu, kā arī mudināja pārliecināt vakcinēties tos, kuri vēl šaubās, lai visi var tikties, būt sociāli aktīvi un sanākt kopā.

Aizvadītajā gadā Covid pandēmijas dēļ nevarējām tikties, tādēļ tagad ar jaunu skatu novērtējam to, cik mums visiem ir svarīgi sanākt kopā, kavēties atmiņās, domāt par nākotni un just domubiedru atbalstu, kā arī izjust prieku. Tīrs, gaišs prieks ir viens no cilvēka spēka avotiem, teica Saeimas priekšsēdētāja.