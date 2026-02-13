Siguldas novadā atjauno sociālos mājokļus mazaizsargātajiem
Siguldas novada pašvaldība īsteno projektu “Atsevišķu sociālo mājokļu atjaunošana Siguldas novadā”, lai nodrošinātu drošus un funkcionālus mājokļus sociāli un ekonomiski mazaizsargātiem iedzīvotājiem; jau pabeigti remontdarbi piecos dzīvokļos, bet kopumā tiks atjaunoti 12.
Kā informē Siguldas pašvaldība, pabeigti remontdarbi piecos dzīvokļos – trīs dzīvokļos Gaujā, Inčukalna pagastā, un divos dzīvokļos Siguldas pilsētā.
Atjaunotie mājokļi pilnībā labiekārtoti – koptas, vizuāli pievilcīgas un funkcionāli gatavas dzīvošanai telpas. Darbu gaitā veikta kosmētiska telpu atjaunošana, sakārtoti sanitārtehniskie mezgli, nomainīti grīdas segumi. Šie dzīvokļi paredzēti personām, kas iekļautas rindā palīdzības saņemšanai mājokļa jautājumu risināšanā.
Tiek turpināti darbi arī citos objektos, lai pakāpeniski pilnveidotu sociālo dzīvojamo fondu. Kopumā projekta laikā tiks atjaunoti 12 pašvaldības īpašumā esoši dzīvokļi.
Projekts īstenots ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1.3. pasākuma “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība” pirmās atlases kārtā. Kopējās izmaksas – 280 756,07 eiro, no tām ERAF finansējums 177 450,30 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 31 314,77 eiro.