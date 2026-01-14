Pērn populārākā vieta laulību reģistrācijai Jelgavas novadā bija Abgunstes muiža
Sabiedrība

Pērn populārākā vieta laulību reģistrācijai Jelgavas novadā bija Abgunstes muiža

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Populārākā vieta laulı̄bu reg̒istrācijai ārpus nodaļas telpām bijusi Abgunstes muiža, kur pērn notikušas 30 ceremonijas, ziņo Jelgavas novada pašvaldība.

Savukārt Jelgavas Svētās Trı̄svienı̄bas baznı̄cas torn̦a skatu laukumā, kas bija iecienītākā laulību vieta vairākus iepriekšējo gadus, šogad aizvadītas 25 laulības. 

Kopumā 2025. gadā reg̒istrētas 607 laulı̄bas, to skaitā 27 jāvārdi teikti baznīcā.

2025. gadā sagatavotas un nosūtı̄tas Dzimtsarakstu departamentam 87 vārda, uzvārda un tautības ieraksta main̦as lietas. Tāpat Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodal̦as arhīvs sagatavoja un izdeva 471 atkārtotas civilstāvokl̦a aktu reg̒istrācijas apliecı̄bas un 347 izzin̦as par civilstāvokl̦a aktu reg̒istrāciju, kā arī 43 daudzvalodu standarta veidlapas.

Tēmas

ZemgaleJelgavas novads

