Bērna piedzimšanas pabalsts Jelgavas novadā turpmāk būs 350 eiro
25. februāra sēdē Jelgavas novada dome apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem, ziņo Jelgavas novada pašvaldība.
Ar veiktajiem grozījumiem mainīts bērna piedzimšanas pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība, kā arī precizēts pabalsta daudzbērnu ģimenei piešķiršanas termiņš, paredzot daudzbērnu ģimeņu vecākiem ilgāku dokumentu iesniegšanas periodu - līdz nākamā kalendārā gada 31. martam.
"Izvērtējot Jelgavas novada demogrāfiskos rādītājus, domājot par to, kā vislabāk un efektīvāk sniegt atbalstu jaunajām ģimenēm, un uzsverot, ka Jelgavas novadam ir svarīgs katrs bērniņš, turpmāk bērna piedzimšanas pabalsts noteikts līdzvērtīgs, neatkarīgi no tā, kurš pēc kārtas bērniņš ģimenē piedzimis – 350 eiro par katru bērnu. Gadījumā, ja vienās dzemdībās piedzimst dvīņi, pabalsta apmērs tiktu divkāršots – 700 eiro par katru bērnu. [..]," skaidro domes priekšsēdētājs Ingus Zālītis.
Norādīts, ka 2026. gada pašvaldības budžets izstrādāts, pamatojoties uz 2025. gada datiem un salīdzinājumā ar iepriekšējā gada budžeta plānu aprēķināts, ka šogad bērna piedzimšanas pabalsta nodrošināšanai papildu nepieciešami 25 000 eiro.Pieņemot, ka 2026. gadā Jelgavas novadā piedzims 200 bērni, kopējais pabalsta apjoms tiek rēķināts 70 000 eiro apjomā. 2025. gada budžetā pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā kopumā tika plānots 45 000 eiro apmērā. 2025. gadā Jelgavas novadā deklarēti 203 jaundzimušie.
Jaunais pabalsta apmērs par pirmā, otrā un trešā bērna piedzimšanu tiks piemērots bērniem, kas dzimuši sākot ar 2026. gada 1. janvāri, savukārt par ceturto bērnu un turpmākajiem bērniem jaunais pabalsta apmērs piemērojams, sākot ar 2026. gada 1. novembri.