Brīdina par internetveikalu, kas iekasē naudu, bet preces nepiegādā
Eiropas Patērētāju informēšanas centrs saņēmis virkni sūdzību par Igaunijā reģistrētiem komersantiem, kas pārstāv internetveikalu "iizii.eu". Pircējiem pēc priekšapmaksas veikšanas preces netiek piegādātas, kā arī netiek atgriezta iemaksātā nauda. Ņemot vērā, ka sūdzību skaits turpina pieaugt, patērētājus aicina būt uzmanīgiem.
Līdz šim sūdzības masveidā tika saņemtas par vietnes "iizii.eu" sākotnējo īpašnieku – Igaunijas uzņēmumu "MainPartner OÜ". Kopš 2025. gada jūnija par šo komersantu saņemtas 25 oficiālas sūdzības un sniegtas 58 konsultācijas, turklāt tieši pēdējā laikā sūdzību skaits strauji palielinās.
Kā norāda centrs, pircēju pieredze visos gadījumos ir gandrīz identiska. Pēc tam, kad klients ir veicis priekšapmaksu, prece solītajā laikā netiek piegādāta. Kā iemesli tiek minēti preces bojājumi, kas radušies piegādātāja dēļ, vai preces nepieejamība, kam seko solījumi atmaksāt naudu 5-14 dienu laikā, kas lielākoties netiek pildīti.
Šobrīd vietnē iizii.eu kā pārdevējs ir norādīts jau cits komersants – VSBusiness OÜ (Igaunija). ECC Latvia jau ir sācis saņemt sūdzības par pirkumiem, kas veikti platformā iizii.eu tieši ar VSBusiness OÜ kā pārdevēju, un sūdzību saturs liecina par līdzīgām problēmām — preces netiek piegādātas, un nauda netiek atmaksāta.
Lai gan atsevišķos gadījumos pēc ECC Latvia iesaistīšanās komersants naudu patērētājiem ir atgriezis, pēdējā laikā novērojams, ka komersants arvien mazāk ir tendēts uz sadarbību un ignorē aicinājumus risināt strīdus brīvprātīgi.
ECC Latvia atgādina: pirms pirkuma veikšanas vienmēr pārbaudiet atsauksmes par tirgotāju neatkarīgos portālos un izvairieties no priekšapmaksas vietnēs, par ko ir daudz negatīvu atsauksmju.
Ja esat veikuši pirkumu un saskārušies ar līdzīgām problēmām, aicinām vērsties pēc palīdzības ECC Latvia, aizpildot sūdzības veidlapu mājaslapā www.ecclatvia.lv
Eiropas Patērētāju informēšanas centrs ir PTAC struktūrvienība, kas sniedz bezmaksas informāciju un palīdzību, risinot pārrobežu strīdus ar tirgotājiem no citām Eiropas Savienības valstīm, Norvēģijas, Islandes un Apvienotās Karalistes.