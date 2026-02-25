Rīgas domnieka Plinera sveicienu padomju vīriešu svētkos pārbaudīs policija
foto: Zane Bitere/LETA
Jakovs Pliners.
Sabiedrība

Rīgas domnieka Plinera sveicienu padomju vīriešu svētkos pārbaudīs policija

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Rīgas domes deputāts Jakovs Pliners soctīklos dalījies ar sveicienu padomju vīriešu svētkos. Tam uzmanību pievērsusi arī Valsts policija, solot veikt pārbaudi.

Rīgas domnieka Plinera sveicienu padomju vīriešu s...

23. februāris postpadomju valstīs nereti tiek uzskatīts par vīriešu dienu, taču vēsturiski tā bijusi dzimtenes aizstāvju diena, ko ieviesusi Padomju Savienība.

Šajā datumā 1919. gadā tika dibināta Sarkanā Armija un līdz 1991. gadam Latvijā to atzīmēja kā Padomju armijas dienu, tādēļ nosaukums "vīriešu diena" ir neatbilstošs šā brīža situācijai, ņemot vērā Krievijas sākto karu Ukrainā.

Savā sveicienā Pliners soctīklā "Facebook" krievu valodā raksta:  "Dvēsele - dievam! Sirds - sievietei! Pienākums - tēvzemei! Gods - nevienam! Sveiciens 23. februāra svētkos!"

Klāt arī piebilde, ka foto uzņemts 2018. gada 23. februārī. Ieraksts saņēmis vairāk nekā 1,4 tūkstošus atzīmju "patīk".

Jakovs Pliners Rīgas domē ievēlēts no partijas "Stabilitātei!" ar 1601 balsīm "par" un 284 - "pret". Jauns.lv iepriekš vēstīja, ka politiskā partija šobrīd pievērsusi sev Ģenerālprokuratūras uzmanību.

Tēmas

FacebookKrievijaStabilitāteiUkrainaRīgas domePSRSValsts policijaJakovs Pliners

Citi šobrīd lasa