Rīgas domnieka Plinera sveicienu padomju vīriešu svētkos pārbaudīs policija
Rīgas domes deputāts Jakovs Pliners soctīklos dalījies ar sveicienu padomju vīriešu svētkos. Tam uzmanību pievērsusi arī Valsts policija, solot veikt pārbaudi.
23. februāris postpadomju valstīs nereti tiek uzskatīts par vīriešu dienu, taču vēsturiski tā bijusi dzimtenes aizstāvju diena, ko ieviesusi Padomju Savienība.
Šajā datumā 1919. gadā tika dibināta Sarkanā Armija un līdz 1991. gadam Latvijā to atzīmēja kā Padomju armijas dienu, tādēļ nosaukums "vīriešu diena" ir neatbilstošs šā brīža situācijai, ņemot vērā Krievijas sākto karu Ukrainā.
Savā sveicienā Pliners soctīklā "Facebook" krievu valodā raksta: "Dvēsele - dievam! Sirds - sievietei! Pienākums - tēvzemei! Gods - nevienam! Sveiciens 23. februāra svētkos!"
Klāt arī piebilde, ka foto uzņemts 2018. gada 23. februārī. Ieraksts saņēmis vairāk nekā 1,4 tūkstošus atzīmju "patīk".
“Pienākums - pret dzimteni!”— Polittehnologs Mudiņš (@polittehnologs) February 23, 2026
Zemāk rakstīts šī @RigasDome deputāta 23.02. “svētku” ierakstā.
Bilde - kā redzams, nav tik veca. PSRS medaļas, bez šaubām, žvadz kabatās turpat Rātsnama gaiteņos klīstot. pic.twitter.com/9GyMy7NLK4
Jakovs Pliners Rīgas domē ievēlēts no partijas "Stabilitātei!" ar 1601 balsīm "par" un 284 - "pret". Jauns.lv iepriekš vēstīja, ka politiskā partija šobrīd pievērsusi sev Ģenerālprokuratūras uzmanību.