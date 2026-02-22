Komiteja atbalsta ieceri līdz 300 000 eiro palielināt atbalstu Rīgas maratonam.
Sabiedrība
Šodien 09:25
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja šonedēļ atbalstīja ieceri līdz 300 000 eiro palielināt atbalstu Rīgas maratonam.
Pagājušā gada 28. februārī Rīgas dome nolēma no 81 060 eiro līdz 191 060 eiro palielināt atbalstu maratona rīkošanai galvaspilsētā. Savukārt tagad dome lems par atbalsta palielināšanu vairāk nekā uz pusi, piešķirot tam 300 000 eiro.
Komitejas deputātiem sēdē skaidrots, ka pašvaldības atbalsts ir aptuveni 15% no visa pasākuma budžeta.
Jau ziņots, ka dome 2022. gadā nolēma slēgt līgumu ar SIA "Nords Event Communications" par Rīgas maratona rīkošanu.
Ar šo līgumu pašvaldība uzticēja ekskluzīvas tiesības aģentūrai organizēt Rīgas maratonu piecus gadus.