“Tramp, tu esi sūdabrālis!” no Latvijas aizmukušais komunistu aktīvists Beness Aijo Maskavā kliedz saukļus pret ASV un gandrīz aizdedzina sevi
Bēdīgi slavenais aktīvists no Latvijas Beness Aijo pie ASV vēstniecības Maskavā nolēmis ļoti savdabīgi paust solidaritāti ar Kubu — ar lozungiem, emocijām un uguni.
Video redzams, kā Aijo skaļi skandē dažādus saukļus, bet “kulminācijā” sadedzina ASV karogu, uz kura redzams arī ASV prezidenta Donalda Trampa portrets. Performances plāns gan uz brīdi gandrīz pārvēršas par paša aktīvista “pašsadedzināšanas mēģinājumu”: liesmas uzšaujas tik strauji, ka uguns mēles uz mirkli aizskar arī viņu pašu.
Taču Aijo neapmulst — ja uguns bija karsta, tad valoda vēl karstāka. Video dzirdams, kā viņš lamā Trampu un skandē, lai “jeņķi iet mājās”.
Notikums gan beidzās daudz prozaiskāk nekā revolucionāri: policija aktīvistam sastādīja protokolu par sīku huligānismu, piemēroja sodu un, pēc visa spriežot, ieteica turpmāk uguns šovus atstāt tiem, kas prot tos droši vadīt.
Kā zināms, 2023. gadā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņēma lēmumu atņemt Latvijas pilsonību Benessam Aijo, kurš patlaban dzīvo Krievijā.
Viņš ilgstoši bijis pazīstams ar radikāli kreisām pārliecībām, sevi dēvējis par pārliecinātu komunistu un vairākus gadus darbojies Nacionālboļševiku partijā, nonākot arī dažādu valstu drošības dienestu redzeslokā. Plašāku uzmanību viņš guva ar īpaši emocionālām, kaismīgām uzrunām, kurās nereti aizrāvās līdz pat ekstāzei līdzīgam stāvoklim.