Šorīt visā Latvijā sniegoti un apledojuši autoceļi – strādā 114 ziemas tehnikas vienības
foto: LETA
Visā Latvijā autoceļi sniegoti un apledojuši.
Sabiedrība

Šorīt visā Latvijā sniegoti un apledojuši autoceļi - strādā 114 ziemas tehnikas vienības

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Šorīt uz plkst. 6.30 sniegs un apledojums visā Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.

Šorīt visā Latvijā sniegoti un apledojuši autoceļi...

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 114 ziemas dienesta tehnikas vienības.
 
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

  • Tallinas šoseja (A1) posmā no Berģiem līdz Zvejniekciema stacijai;
  •  Vidzemes šoseja (A2) visā posmā;
  •  Valmieras šoseja (A3) visā posmā;
  •  Rīgas apvedceļš ( Salaspils-Baltezers) (A4) visā posmā;
  •  Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) (A5) visā posmā;
  •  Daugavpils šosejas (A6) visā posmā;
  •  Bauskas šoseja (A7) posmā no Rīgas līdz Dzimtmisai;
  • Jelgavas šoseja (A8) visā posmā;
  • Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Mazblīdenei un no Cieceres līdz Kalvenei;
  • Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij;
  •  Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) (A11) visā posmā;
  •  Rēzeknes šoseja (A12) visā  posmā;
  •  autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā  posmā;
  • Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā;
  • Rēzeknes apvedceļš (A15) visā posmā;
  • valsts reģionālais autoceļš Tīnūži–Koknese (P80) visā posmā.

 Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā.
 
Autovadītāji tiek aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.

Tēmas

DaugavpilsRēzekneVentspilsKokneseLaikapstākļiLatvijas ceļšRucavaMedumi

Citi šobrīd lasa