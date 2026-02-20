Visā Latvijā autoceļi sniegoti un apledojuši.
Sabiedrība
Šodien 07:15
Šorīt visā Latvijā sniegoti un apledojuši autoceļi - strādā 114 ziemas tehnikas vienības
Šorīt uz plkst. 6.30 sniegs un apledojums visā Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.
Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 114 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Tallinas šoseja (A1) posmā no Berģiem līdz Zvejniekciema stacijai;
- Vidzemes šoseja (A2) visā posmā;
- Valmieras šoseja (A3) visā posmā;
- Rīgas apvedceļš ( Salaspils-Baltezers) (A4) visā posmā;
- Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) (A5) visā posmā;
- Daugavpils šosejas (A6) visā posmā;
- Bauskas šoseja (A7) posmā no Rīgas līdz Dzimtmisai;
- Jelgavas šoseja (A8) visā posmā;
- Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Mazblīdenei un no Cieceres līdz Kalvenei;
- Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij;
- Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) (A11) visā posmā;
- Rēzeknes šoseja (A12) visā posmā;
- autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā;
- Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā;
- Rēzeknes apvedceļš (A15) visā posmā;
- valsts reģionālais autoceļš Tīnūži–Koknese (P80) visā posmā.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā.
Autovadītāji tiek aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.