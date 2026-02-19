Biedrība Tiesiskums.lv vērsīsies ģenerālprokuratūrā ar lūgumu izmeklēt Jāņa Patmalnieka un citu valsts amatpersonu iespējamos noziegumus
Šodien kļuva zināms, ka tiks veikta pārbaude par partijas “Jaunā Vienotība” deputāta Jāņa Patmalnieka iesniegumu ģenerālprokuratūrai saistībā ar biedrības “Tiesiskums.lv” uzsākto OIK atgūšanas iniciatīvu.
Biedrība “Tiesiskums.lv” darīs visu iespējamo un tiesiski atļauto, lai ģenerālprokuratūra vispusīgi un pilnvērtīgi pārbaudītu nelikumīgā OIK ieviešanas afēru un sodītu visas atbildīgās amatpersonas par Latvijas tautsaimniecībai vairākus miljardus nodarītajiem zaudējumiem.
Bijušā Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieka enerģētikas jautājumos Jāņa Patmalnieka, kurš ir viens no visvairāk iesaistītajiem ierēdņiem un politiķiem OIK nelikumīgā ieviešanā, pašreizējās publiskās aktivitātes ir mēģinājums novērst uzmanību no savas iespējamās atbildības par nelikumīgu OIK ieviešanu un iekasēšanu, kā arī iespējamās kriminālatbildības par OIK neatprasīšanu.
Valsts amatpersonas ilgstoši nepilda savus amata pienākumus un pārkāpj Eiropas Savienības tiesību normas, neatprasot nelikumīgi izmaksāto OIK no savas partijas sponsoriem.
Ja valsts amatpersonas, tajā skaitā Jānis Patmalnieks, pildītu savus amata pienākumus, tad OIK nemaz netiktu nelikumīgi ieviests un nevarētu tikt nelikumīgi iekasēts daudzu gadu garumā.
Turklāt pašlaik no sabiedrības tiek noklusēts tas, ka saskaņā ar iepriekš norādītiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un iepriekš aprakstīto Eiropas Savienības Tiesas judikatūru Latvijas kompetentām amatpersonām būtu jāatprasa naudas līdzekļi no OIK saņēmējiem, kas netiek darīts.
Biedrība uzskata, ka šo ierēdņu un amatpersonu bezdarbībā ir saskatāmas noziedzīga nodarījuma – valsts amatpersonu bezdarbības – pazīmes, jo šīs bezdarbības rezultātā jau pašlaik ir iestājies noilgums lielākajai daļai no nelikumīgi izmaksātā OIK un ar katru mēnesi turpina samazināties no nelikumīgi ieviestā OIK saņēmējiem atgūstamā summa, kuru būtu taisnīgi un tiesiski pamatoti novirzīt visiem OIK maksātājiem.
Biedrība atgādina, ka iepriekš jau vairākkārtīgi dažādi mediji un žurnālisti ir veikuši pētījumus, pierādot OIK saņēmēju ziedojumu lielo īpatsvaru tām politiskajām partijām, kas izsniedza OIK licences.