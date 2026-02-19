Čudars iztur Saeimas uzticības balsojumu
Parlamentāriešu vairākums ceturtdien Saeimas sēdē noraidīja opozīcijas deputātu sagatavoto lēmuma projektu par neuzticības izteikšanu viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam Čudaram (JV).
Čudara demisiju bija pieprasījusi opozīcijā esošā Nacionālā apvienība (NA). Politiskais spēks pārmeta viņam nerēķināšanos ar pašvaldību lēmumiem un iedzīvotāju interesēm teritoriālās plānošanas un vides aizsardzības jomā.
Kā iepriekš informēja NA preses pārstāve Laima Melkina, politiskā spēka ieskatā ministra rīcība ir bijusi pretrunā ar sabiedrības interesēm četros būtiskos jautājumos.
Pirmkārt, ar rīkojumu apturot Bauskas un Preiļu novadu teritoriju plānojumus, Čudars, NA ieskatā, ir faktiski ignorējis demokrātiski ievēlētu pašvaldību pieņemtus lēmumus un sabiedrisko apspriešanu rezultātus. Teritorijas plānošana ir pašvaldību ekskluzīva kompetence, kā to nosaka likums, un šāda valsts varas iejaukšanās vietvaru lēmumos grauj uzticēšanos gan pašvaldībām, gan valstij kopumā, pausts partijas izplatītajā paziņojumā.
Tāpat Čudaram tika pārmests, ka viņa vadītās Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pakļautībā esošā Dabas aizsardzības pārvalde vēlas noteikt plašus jūras liegumus, kas sezonas laikā faktiski aizliegtu jebkādu pārvietošanos jūrā, liedzot darbību kā tradicionālajiem zvejniekiem, tā arī ūdenssporta cienītājiem, un mazinātu tūrisma un ostu attīstības iespējas. Piekrastes kopienām, kas gadu desmitiem uzturējušas vietējās tradīcijas un ekonomiku, šādi aizliegumi būtu smags sociāls un ekonomisks trieciens, uzskata NA.
"Kamēr par iemeslu iepriekšminēto jūras liegumu noteikšanai tiek minēta jūras vides stāvokļa pasliktināšanās un piesārņojums, vienlaikus VARAM nav apturējusi ieceri Rīgas jūras līcī veidot sprostus varavīksnes foreļu audzēšanai. Pēc ekspertu atzinumiem tas var radīt neatgriezenisku kaitējumu Baltijas jūras ekosistēmai, kā arī piekrastes ekonomikai," norādīja NA, piebilstot, ka piekrastes iedzīvotāji ir kategoriski pret šī projekta īstenošanu, to apliecinot ar daudziem simtiem parakstu.
Visbeidzot, virzot aizsargājamo teritoriju "Natura 2000" paplašināšanu un jaunu dabas liegumu noteikšanu, daudzviet iekļautas lauksaimniecībā aktīvi izmantotas un meliorētas zemes, kas reāli dabā neatbilst aizsargājamu teritoriju kritērijiem, norādīja demisijas pieprasītāji. Viņuprāt, tas radīs smagus ierobežojumus zemju īpašniekiem, nevērtējot samērīguma principu un nenodrošinot skaidru kompensāciju mehānismu. Šajā saistībā NA esot radies iespaids, ka VARAM mehāniski sarēķinājusi nepieciešamo aizsargājamo teritoriju hektāru skaitu, lai apmierinātu Eiropas Komisijas prasības.
Partijas ieskatā ministra pieņemtie lēmumi grauj pašvaldību autonomiju, apdraud piekrastes attīstību, rada riskus videi un būtiski ierobežo cilvēku tiesības rīkoties ar savu īpašumu, tādēļ turpmāka Čudara atrašanās amatā neatbilstot Latvijas valsts un sabiedrības interesēm.