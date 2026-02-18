Sabiedrība
Šodien 20:29
VIDEO: satiksme bloķēta! Notikusi smaga avārija uz autoceļa Jelgava-Tukums pie Apšupes krustojuma
Uz autoceļa Jelgava (Tušķi)-Tukums (P98) pie Apšupes krustojuma ar Liepājas šoseju (A9) noticis ceļu satiksmes negadījums un bloķēta satiksme, mikroblogošanas vietnē "X" raksta VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Negadījuma vietu aicina apbraukt pa autoceļu Tukums-Auce-Lietuvas robeža (Vītiņi) (P104) vai caur Lesteni.
‼️⛔️Noticis CSNg. uz a/c Jelgava(Tušķi) - Tukums (P98, https://t.co/KNIwL4tiUV) pie Apšupes krustojuma ar Liepājas šoseju (A9). Satiksme bloķēta! Aicinām izmantot negadījuma apbraukšanas iespējas pa a/c P104 (Tukums–Auce–Lietuvas robeža (Vītiņi)) vai caur Lesteni pic.twitter.com/9utMMma8hF— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) February 18, 2026
Ziņots, ka negadījumā iesaistīts sabiedriskais autobuss un kravas automašīna. Trieciena rezultātā smagā automašīna apgāzusies uz sāniem. Notikuma vietā strādā operatīvie dienesti. Par cietušajiem šobrīd netiek ziņots.