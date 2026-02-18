VIDEO: satiksme bloķēta! Notikusi smaga avārija uz autoceļa Jelgava-Tukums pie Apšupes krustojuma
foto: Sadursme / Facebook
Sabiedrība

VIDEO: satiksme bloķēta! Notikusi smaga avārija uz autoceļa Jelgava-Tukums pie Apšupes krustojuma

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Uz autoceļa Jelgava (Tušķi)-Tukums (P98) pie Apšupes krustojuma ar Liepājas šoseju (A9) noticis ceļu satiksmes negadījums un bloķēta satiksme, mikroblogošanas vietnē "X" raksta VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

VIDEO: satiksme bloķēta! Notikusi smaga avārija uz...

Negadījuma vietu aicina apbraukt pa autoceļu Tukums-Auce-Lietuvas robeža (Vītiņi) (P104) vai caur Lesteni.

Ziņots, ka negadījumā iesaistīts sabiedriskais autobuss un kravas automašīna. Trieciena rezultātā smagā automašīna apgāzusies uz sāniem. Notikuma vietā strādā operatīvie dienesti. Par cietušajiem šobrīd netiek ziņots. 

Tēmas

LietuvaSadursmeJelgavaTukumsLatvijas valsts ceļi

Citi šobrīd lasa