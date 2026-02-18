Vai kāds uzņemsies atbildību? Veselības inspekcija gatavo lēmumu par traģisko bērna nāvi slimnīcā
Veselības inspekcija gatavo lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā saistībā ar bērna nāvi pērn novembrī Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, kad tika sajaukti medikamenti.
VI informēja, ka 16. februārī notikusi administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana mutvārdu procesā.
Kā ziņots, pagājušā gada novembra izskaņā BKUS, iespējams, ārstniecības personas vainas dēļ dzīvību zaudējis bērns. Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess.
Kā vēstīja Latvijas Televīzija, 2025. gada 26. novembrī kāds onkoloģijas pacients, kurš ārstējās BKUS, iespējams, saņēma nepareizus medikamentus un mira. Slimnīca nav atklājusi ne notikušā apstākļus, ne arī to, vai konkrētā ārstniecības persona vēl turpina darbu. Bērnu slimnīca sākusi iekšējo izmeklēšanu.
Savukārt portāls "la.lv" vēstīja, ka miris astoņus gadus vecs pacients. Tā rīcībā esošā informācija liecina, ka, iespējams, kāds sajaucis medikamentus un nātrija hlorīda vietā ievadījis kālija hlorīdu.
Bērnu slimnīca par notikušo ziņojusi VI un Valsts policijai, kas 2025. gada 5. decembrī sāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 13. nodaļas, proti, par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas veselību.
Pēc bērna nāves BKUS, sajaucot pacientam dodamos medikamentus, tiks veiktas vairākas izmeklēšanas un pārbaudes gan šajā, gan citās slimnīcās, iepriekš tika solījis veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).