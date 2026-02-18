Rīgas dome nolēmusi sniegt finansiālu atbalstu divu profesiju pārstāvjiem
Mājokļa īres pabalstu Rīgā turpmāk varēs saņemt arī pašvaldības policisti un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi – tā lēmis Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja.
Saskaņā ar Pašvaldības policijas datiem 2026. gada 1. janvārī no 804 amata vietām vakantas bija 87 policistu amata vietas. Savukārt pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta dati liecina, ka 2026. gada 20. janvārī izglītības iestādēs bija 204 vakances vispārējās izglītības jomā, tostarp 34 pirmsskolas izglītības pedagogu vietas, 27 valodu skolotāju vietas, 18 matemātikas un dabaszinātņu skolotāju vietas, kā arī 70 pedagogu palīgpersonāla vakances.
Jauno saistošo noteikumu izstrādes mērķis ir nodrošināt kvalificētu speciālistu – pedagogu un policistu – piesaisti un noturēšanu pašvaldībā. Iepriekšējie noteikumi paredzēja, ka atbalstu var saņemt pedagogi, kas strādā pamatizglītības līmenī, kā arī atbalsta personāla pedagogi neatkarīgi no izglītības pakāpes.
Noteikumi paredz mājokļa izdevumu kompensāciju divos veidos – sedzot dzīvojamās telpas īres maksu un ar tās lietošanu saistītos maksājumus vai arī kompensējot izdevumus par naktsmītnes izmantošanu. Abos gadījumos atbalsts tiek piešķirts uz diviem gadiem. Maksimālā kompensācijas summa mēnesī ir 250 eiro, bet kopējais atbalsta apmērs vienam speciālistam var sasniegt 6000 eiro jeb 3000 eiro vienā kalendārajā gadā.
Lai 2026. gadā turpinātu pirmā veida atbalstu, kas uzsākts 2025. gadā, nepieciešams finansējums 78 000 eiro apmērā. Šobrīd šo atbalstu saņem 26 pedagogi. Kopumā 2026. gadā plānots atbalstīt līdz 116 pedagogiem, šim mērķim paredzot 350 000 eiro. Otrā veida atbalsta ietvaros viena kalendārā gada laikā plānots palīdzēt līdz 33 pedagogiem, paredzot kopējos izdevumus 100 000 eiro apmērā.
Tāpat viena gada laikā plānots atbalstīt 66 policistus, nodrošinot vienu vai otru atbalsta veidu. Šim mērķim nepieciešami 200 000 eiro.