Policija Jelgavā lūdz iedzīvotāju palīdzību attēlos redzamās personas identitātes noskaidrošanā
Foto Valsts policija
Valsts policijas (VP) Zemgales reģiona pārvaldes amatpersonas Jelgavā lūdz sabiedrības palīdzību, lai noskaidrotu attēlos redzamās personas identitāti.

Likumsargi aicina pieteikties jebkuru personu, kuras rīcībā ir informācija, kas sekmētu personas identitātes noskaidrošanu vai palīdzētu noteikt tās atrašanās vietu. Informāciju iespējams sniegt Valsts policijai, zvanot pa operatīvo tālruni 112.

Tāpat policija aicina atsaukties pašu attēlos redzamo personu, lai sniegtu nepieciešamos paskaidrojumus. Likumsargi jau iepriekš pateicas iedzīvotājiem par atsaucību un sniegto palīdzību.

JelgavaValsts policija112Jelgavas novadsValsts policija meklē

