112
Šodien 21:11
Prātam neaptverami: Vidzemē bērnu gaida seksuāli izmantota 12 gadus veca meitenīte
Ārstus Vidzemē šokējusi situācija, kad, sniedzot palīdzību 12 gadus vecai meitenei, atklājies, ka bērns ir seksuāli izmantots un pats gaida bērnu. Grūtniecības termiņš jau ir vismaz pusē. Lai aizsargātu cietušo, policija neatklāj, kurā tieši Vidzemes pagastā notikusi bērna seksuālā izmantošana.
Valsts policija paziņoja, ka 11. februārī ar sāpēm vēderā slimnīcā vērsusies 2013. gadā dzimusī meitene, kur ārsti konstatējuši viņas seksuālu izmantošanu.
Policija atteicās atklāt, vai izmeklēšanas procesā kāds jau ir aizturēts. Plašākus komentārus nesniedz arī slimnīca, kuras ārsti snieguši palīdzību meitenei un informējuši policiju.
LTV vēsta, ka ģimene par meitenes stāvokli nav zinājusi vai arī to slēpusi. Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess. Varmākam draud gadiem ilgs cietumsods vai pat mūža ieslodzījums.