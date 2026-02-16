FOTO: neglābjami iznīcināts slavens Itālijas apskates objekts
Itālijas Salento reģionā sabrukusi slavena apskates vieta. Dabas piemineklis, kas pazīstams kā "Mīlētāju arka", pēc vairākām vētru, stipra vēja un spēcīgu lietavu dienām sagāzās naktī uz 14. februāri . Par to ziņo Itālijas izdevums "Corrieresalentino".
Melendugno komūnas mērs Maurīcio Čisternīno notikušo nosauca par milzīgu zaudējumu visam Salento reģionam un nopietnu triecienu tā tūrisma tēlam. Pēc viņa teiktā, daba šo objektu bija radījusi un pati to arī iznīcinājusi, tomēr piekrastei ir nepieciešama sistemātiska aizsardzība un investīcijas.
Notikuma vietā ieradās reģionālo varas iestāžu pārstāvji. Viņi brīdina, ka gar klintīm parādījušās plaisas, tāpēc iespējami jauni nogruvumi. Teritoriju patrulē policija un civilās aizsardzības dienesti, jo uz negadījuma vietu pulcējas tūristi un vietējie iedzīvotāji.
Pašvaldība iepriekš bija sagatavojusi 4,5 miljonu eiro vērtu projektu cīņai ar krasta eroziju, taču tas pagaidām nav saņēmis finansējumu.
Tikmēr vētra nodarījusi postījumus arī citos Apūlijas piekrastes posmos — iznīcinātas pludmales būves, bojāti nelieli klinšu posmi un ostu infrastruktūra. Ziema kļuvusi par nopietnu pārbaudījumu trauslajai piekrastes līnijai, bet arkas sabrukums kļuvis par redzamāko šī posta simbolu.