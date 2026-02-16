Koncertsērijas “Personīgi” pirmais jaunās sezonas koncerts
FOTO: Liepājas koncertzālē klausītāji tiekas muzikālā romantisma pēcpusdienā
15. februārī Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” Kamerzālē aizvadīts koncertsērijas “Personīgi” pirmais jaunās sezonas koncerts kopā ar vokālo tehniku pārzinātāju, daudzpusīgo dziedātāju Viktoriju Majori un pieredzes bagāto pianisti Hertu Hansenu.
Koncertprogramma tika veltīta ungāru ģeniālajam komponistam Ģerģam Kurtāgam viņa 100. dzimšanas dienā, kas gaidāma jau 19. februārī. Tā izcēla gan paša gaviļnieka solodziesmas un klavierdarbus, gan arī romantisma laikmeta spīdekļus Robertu Šūmani un Rihardu Štrausu. Sapņainu noskaņu radīja arī 17. gadsimta dižgara Klaudio Monteverdi un mūsdienu latviešu komponista Artura Maskata tēlainā mūzika.
“Man liekas, ka tur ir tas poētiskums visur – gan Kurtāgam, gan Šūmanim. Tas, kā viņš uztver pasauli, ir pilnīgi tas pats kas Šūmanis. Tas ir tik smalki, tik daudz klusuma arī, kas ir tik svarīgi. Tās visas pauzes, kas elpo, un viss ir tik ļoti saistīts ar dzeju. Ļoti skaista pasaule,” mūziku raksturo Herta Hansena.
Koncertā izskanēja Kurtāga Septiņas dziesmas soprānam un klavierēm, kas vēsta par cilvēka iekšējo pasauli, kā arī starptautisku atzinību guvušie Astoņi klavierdarbi op. 3. Turpat vēl arī Kurtāgam nozīmīgās un tuvās Roberta Šūmaņa un Riharda Štrausa solodziesmas, Klaudio Monteverdi “Kanzone” un Frīdriha Helderlīna fenomens.
Programmu papildināja Artura Maskata veltījums Viktorijas balsij un pašas dziedātājas radītas vokalīzes, kā arī Oresta Silabrieža izvērstais stāstījums par Kurtāga dzīvi un programmā atskaņotajiem darbiem.