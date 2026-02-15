Foto: Valsts policija
112
Šodien 09:58
Pazudušais rīdzinieks Jānis Kalniņš veiksmīgi atradies
Bezvēsts prombūtnē bijušais Jānis Kalniņš ir veiksmīgi atradies, informē Valsts policija.
Valsts policija izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja vīrieša meklēšanā.
Jau vēstīts, ka Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklēja bezvēsts prombūtnē esošo 1991. gadā dzimušo Jāni Kalniņu, kurš 14. februārī ap pulksten 10.00 izgāja no adreses Rīgā, Dzelzavas ielā un vairs netika redzēts.