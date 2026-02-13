Kurzemē paaugstināta slimnīcu noslodze; NMPD drīkst pārvirzīt pacientus uz citām ārstniecības iestādēm
Kurzemes reģionā šobrīd ir paaugstināta slimnīcu noslodze, un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD) atļauts pārvirzīt pacientus uz citām ārstniecības iestādēm, lai nodrošinātu palīdzības nepārtrauktību, informēja Veselības ministrija.
Šādu lēmumu piektdien pieņēma Valsts operatīvā medicīniskā komisija, izvērtējot situāciju neatliekamajā medicīnā un slimnīcās visā valstī.
NMPD informēja, ka visvairāk noslogotas ir Kurzemes reģiona slimnīcas. Kuldīgas slimnīcā gandrīz pilnībā aizpildītas terapeitiskā profila gultas, savukārt Liepājas reģionālajā slimnīcā ierobežotas iespējas uzņemt neiroloģiskā profila pacientus.
Lai situāciju stabilizētu, NMPD nepieciešamības gadījumā drīkstēs nogādāt pacientus uz tuvāko atbilstoša profila slimnīcu, kā arī organizēt akūtu pacientu pārvešanu uz ārstniecības iestādēm, kur iespējams nodrošināt palīdzību. Vienlaikus vairākām slimnīcām Kurzemē un Zemgalē, kā arī lielajām universitātes slimnīcām Rīgā uzdots gatavoties lielākai pacientu plūsmai.
Paaugstināto noslodzi slimnīcās galvenokārt nosaka sezonāli faktori - aukstuma ietekme uz sirds un asinsvadu sistēmu, hronisko slimību saasinājumi, elpceļu infekciju komplikācijas, kā arī traumu skaita pieaugums ziemas apstākļu dēļ.
Komisija uzsver, ka situācija šobrīd nav uzskatāma par ārkārtas stāvokli veselības nozarē.
Vienlaikus NMPD uzdots izvērtēt papildu personāla piesaisti Kurzemes reģionā, kā arī stingrāk izvērtēt došanos uz zemākas prioritātes izsaukumiem. Iedzīvotājiem jārēķinās, ka neatliekamās palīdzības gadījumā viņi var tikt nogādāti arī tālākā slimnīcā.