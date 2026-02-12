Foto: Valsts policija
112
Šodien 12:22
Rīgā mīklainos apstākļos pazudusi Dainida - sieviete pēdējo reizi redzēta Ūnijas ielas apkārtnē
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1969. gadā dzimušo Dainidu Migliņu Magafurovu, informēja Valsts policijā.
Sieviete pēdējo reizi redzēta šā gada 10. februārī Rīgā, Ūnijas ielas apkārtnē.
Pazudusī sieviete ir 158 centimetrus gara, vidējas miesas būves, ar tumšiem matiem. Pazušanas brīdī viņa bija ģērbusies garā melnā jakā, melnā adītā cepurē un garos melnos zābakos. Līdzi viņai bija melna rokassomiņa.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67086678 vai 112.