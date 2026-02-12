Programmēšana Krievijas labā un alga "Alfa-Bank": Latvijas iedzīvotājam draud nepatikšanas
Valsts drošības dienests ir rosinājis prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu pret kādu Latvijas iedzīvotāju, kurš tiek aizdomās turēts par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu, sniedzot programmēšanas pakalpojumus uzņēmumam Krievijā, informēja dienestā.
Valsts drošības dienests kriminālprocesu uzsāka 2025. gada 14. aprīlī. Izmeklēšanā noskaidrots, ka aizdomās turētā persona kopš 2022. gada attālināti strādājusi Krievijas uzņēmuma labā. Turklāt persona vairākus mēnešus darba algu saņēmusi sankciju sarakstos iekļautās bankas “Alfa-Bank” kontā.
Dienesta pārstāvji norāda, ka šāda rīcība ir pretrunā ar aizliegumu nodrošināt finanšu līdzekļus sankcijām pakļautiem uzņēmumiem.
Valsts drošības dienests vērš uzmanību, ka, reaģējot uz Krievijas sākto pilna mēroga karu Ukrainā, Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotājiem ir stingri aizliegts sniegt programmēšanas un daudzus citus pakalpojumus uzņēmumiem Krievijā. Tāpat ir spēkā aizliegums tieši vai netieši darīt pieejamus finanšu līdzekļus un saimnieciskos resursus personām vai uzņēmumiem, kas iekļauti sankciju sarakstos.
Kriminālprocess ierosināts pēc Krimināllikuma 84. panta pirmās daļas par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu.
Dienests atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nozieguma izdarīšanā nav konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.