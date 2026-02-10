Zilajam karogam šogad izvirzītas 13 Latvijas peldvietas
Zilajam karogam 2026. gada sezonai izvirzītas 13 Latvijas peldvietas un viena jahtu osta, informē žūrija.
Katru gadu, līdz ar peldsezonas sākumu maijā, Latvijas piekrastes un ezeru krastos svinīgi tiek pacelts Zilais karogs – starptautiski atzīts kvalitātes simbols, kas apliecina augstus vides, drošības un apsaimniekošanas standartus. Šī atpazīstamā zīme apliecina, ka peldvieta ir tīra, droša un pārvaldīta atbildīgi, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus.
Lai peldvieta vai jahtu osta iegūtu Zilā karoga statusu, pašvaldības darbu uzsāk jau laicīgi – tiek veikti uzlabojumi infrastruktūrā, veikta ūdens kvalitātes uzraudzība, kā arī nodrošināta vides informācijas pieejamība un glābēju dienestu gatavība.
Zilā Karoga programmas īstenošana sekmē ilgtspējīgu piekrastes apsaimniekošanu, veicina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un vides izglītības attīstību. Piedaloties šai globāli atpazīstamākajā tūrisma ilgtspējas programmā, pašvaldības apliecina apņēmību nodrošināt iedzīvotājiem un viesiem drošu un kvalitatīvu atpūtu dabā un cieņu pret vides vērtībām.
Kopumā tika saņemti 15 peldvietu un 1 jahtu ostas pieteikums, no kuriem 13 peldvietas un viena jahtu osta izvirzītas tālāk vērtēšanai Starptautiskajā žūrijā:
- Rīgas valstspilsēta: Vakarbuļļu, Vecāķu un Bābelītes peldvietas, kā arī jaunpienācēja – Daugavgrīvas peldvieta
- Ventspils valstspilsēta: Ventspils pilsētas peldvieta
- Liepājas valstspilsēta: peldvietas “Dienvidrietumi” un “Pie Stadiona”
- Daugavpils valstspilsēta: Lielā Stropu ezera peldvieta
- Jēkabpils novads: Radžu ūdenskrātuves peldvieta
- Saulkrastu novads: peldvieta “Centrs”
- Limbažu novads: Limbažu Lielezera peldvieta un pirmo reizi pieteiktā peldvieta “Vārzas”
- Engures pagasts: Abragciema kempinga peldvieta
- Liepājas jahtu osta: Liepaja Marina