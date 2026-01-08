Ilustratīvs attēls
Runā Rīga
Šodien 18:41
Priecīga ziņa "roņiem": laba ūdens kvalitāte ziemas peldētāju iecienītajās Rīgas peldvietās
Ziemas peldētāju iecienītajās Rīgas peldvietās ir laba ūdens kvalitāte, atsaucoties uz pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" 6. janvārī ņemto peldūdens paraugu analīžu rezultātiem, paziņoja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa. Peldēties atļauts visās populārākajās ziemas peldētāju iecienītajās vietās - Lucavsalas līcī, Ķīpsalā, Vakarbuļļos, Vecāķos, Bābelītī un Rumbulā.
Ņemot vērā pieaugošo interesi par ziemas peldēšanu, Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments jau vairākus gadus arī no rudens līdz pavasarim nodrošina peldūdens paraugu ņemšanu vairākās peldvietās un to veic reizi mēnesī. Oktobra sākumā veiktās analīzes liecina, ka visās šajās peldvietās ir laba ūdens kvalitāte.
Tāpat šajās peldvietās joprojām pieejamas pārģērbšanās kabīnes, pārvietojamie sanitārie mezgli un pludmales soli.
Visās oficiālās peldvietās ir atļauts peldēties, pašiem peldētājiem ievērojot piesardzību un drošību uz ūdens, jo Rīgas pašvaldības policijas glābēji uz vietas glābšanas darbus organizē tikai oficiālajā peldsezonā, no 15. maija līdz 15. septembrim, pēc sezonas beigām dežūras notiek tikai Vecāķos.