Labiekārtotā Bolderājas karjera pludmale pretendēs uz oficiālas peldvietas statusu
Par 24 000 eiro labiekārtotā Bolderājas karjera pludmale pretendēs uz oficiālas peldvietas statusu, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Rīgas pašvaldība gada nogalē pabeigusi iedzīvotāju iecienītās atpūtas zonas labiekārtošanu pie Bolderājas karjera, kur sakārtota gan sauszemes, gan zemūdens daļa.
Darbu gaitā veikta peldvietas ūdens daļas izpēte, gultnes reljefa un potenciālo piesārņojuma priekšmetu identifikācija. Veikta peldvietas zemūdens daļas izlīdzināšana, nodrošinot vienmērīgu dziļuma padziļināšanos.
Darbu gaitā aizvākti atkritumi un koka gabali, izlīdzināta krasta daļa un vietām samazināts niedru apaugums. Tāpat peldvietā pievestas smiltis.
Mājokļu un vides departamenta pārziņā ir astoņas oficiālas peldvietas - trīs pie Rīgas jūras līča un piecas iekšzemes peldvietas.
Ņemot vērā pieaugošo interesi par ziemas peldēšanos, Mājokļu un vides departaments jau vairākus gadus arī no rudens līdz pavasarim nodrošina peldūdens paraugu ņemšanu vairākās peldvietās un to veic vienu reizi divu mēnešu periodā. Tāpat šajās peldvietās joprojām pieejamas pārģērbšanās kabīnes, pārvietojamie sanitārie mezgli un pludmales soli.