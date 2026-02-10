Daudzviet Latvijā gaidāms neliels sniegs. Laika prognoze trešdienai
Daudzviet Latvijā gaidāms neliels sniegs. Laika prognoze trešdienai

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Trešdienas naktī vietām Latvijā nedaudz snigs, bet dienas gaitā neliels sniegs gaidāms jau daudzviet, prognozē sinoptiķi.

Gaidāms mākoņains laiks, kas vietām skaidrosies. Pūtīs viegls dienvidaustrumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs -9..-14 grādi, zem skaidrām debesīm - līdz -20 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz -2..-9 grādiem.

Rīgā 11. februārī būs pārsvarā mākoņainas debesis, iespējams neliels sniegs. Pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra -13 grādi naktī un -5 grādi pēcpusdienā.

