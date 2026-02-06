Aukstajā ziemā ugunsgrēku skaits Latvijā audzis nedaudz
Šajā aukstajā ziemā ugunsgrēku skaits Latvijā ir audzis nedaudz, piektdien intervijā TV3 pastāstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieks Mārtiņš Baltmanis.
Dienesta vadītājs atzīmēja, ka vienlaikus vairāk ir augušas degšanas platības un ugunsgrēku sarežģītība.
Baltmanis pastāstīja, ka biežākais ugunsgrēku izcelšanās iemesls ir neuzmanīga rīcība ar uguni - tās dēļ izceļas ap 60% ugunsnelaimju.
Negadījumos, kad gājuši bojā cilvēki, biežākais izcelšanās iemesls ir nepareiza apkures iekārtu ekspluatācija, piemēram, novietojot to tuvumā labi degošus materiālus.
Tāpat biežs ugunsgrēku izcelšanās iemesls ir bojājumi elektroinstalācijās un iekārtās, vai arī neatbilstoša to lietošana.
Ledū ielūzušo šogad Latvijā nav pārāk daudz, jo ir izveidojusies stabila ledus kārta, bet iedzīvotājiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, īpaši uz upju ledus, kur straumju dēļ situācija ir ļoti mainīga, brīdināja dienesta priekšnieks.