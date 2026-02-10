Saulkrastu novadā norisinās Restorānu nedēļa
No 9. februāra līdz 15. februārim par godu Valentīndienai Vidzemes piekrastē norisināsies restorānu nedēļa, aicinot doties garšu piedzīvojumā visā piekrastē.
Saulkrastu novadā būs iespējams apmeklēt četras skaistas un romantiskas vietas kopīgai maltītei šajos svētkos.
Restorāns "Baltā kāpa"
Uzkoda: Krāsnī cepts Ementāles siers ar volovānā pildītu biešu karpačo, aveņu balzamiko, brūkleņu čatniju un rukolu.
Pamatēdiens: Vistas gaļas balotīne ar karsti kūpinātu bekonu un Čedaras sieru. Piedevās ziedkāpostu–citronzāles krēms, glazēti mini burkāni un fermentēti gurķi.
Deserts: Siltais ābolu suflē pīrāgs, vaniļas mērce, piparmētra un fizālis.
Veģetārais piedāvājums: Krāsnī cepts Ementāles siers.
Kafejnīca "Ostmala Cafe"
Uzkoda: Karstie salāti ar pīles krūtiņu, medū glazētām bietēm un sezonas ogām vai dārzeņu krēmzupa ar lasi un fokačas maizi.
Pamatēdiens: Krāsnī cepta foreles fileja ar grilētiem dārzeņiem un apelsīna mērci vai cūkgaļas karbonāde ar baravikām, sieru un mini kartupeļi ar garšaugu mērci.
Deserts: Klasiskais tiramisu vai gaisīgs zemeņu krēms ar pašmāju vaniļas mērci.
Krogs "Saltwater"
Uzkoda: Kazas siera salāti ar svaigām zemenēm un rukolu.
Pamatēdiens: Lēni gatavotas liellopa ribiņas ar kartupeļu kroketēm un kadiķogu – sarkanvīna mērci.
Deserts: Buberts ar vaniļas mērci.
Veģetārais/vegānais piedāvājums:
Uzkoda: Baraviku krēmzupa.
Pamatēdiens: Cepta foreles fileja ar Provansas dārzeņiem, ceptiem sparģeļiem un foreļu ikriem.
Deserts: Bezē rulete ar svaigām ogām un pasiona mērci.
Restorāns "BARO Saulkrasti"
Uzkoda: Tunča seviče ar rukolu un kaperiem vai pīles krūtiņas salāti.
Pamatēdiens: Zandarta fileja baltvīna kaperu mērcē vai Striploin steiks ar demi-glace mērci un grilētiem dārzeņiem.
Deserts: Maskarpones marakujas krēms ar svaigām ogām.