Ar zināmu sporta personību viesošanos sākas "Olimpieši skolās" iniciatīva
Piektdien, 26. septembrī, ar sirsnīgu satikšanos un sportiskām aktivitātēm O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā aizsākusies iniciatīva "Olimpieši skolās ar ...
FOTO: sporta personības uzsāk jaunu LOK iniciatīvu - olimpieši skolās
Šodien, 26. septembrī, ar sirsnīgu satikšanos un sportiskām aktivitātēm O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā aizsākusies iniciatīva “Olimpieši skolās ar Rimi”, kas rudens mēnešos iepriecinās skolēnus visā Latvijā.
Atklāšanas vizītē skolēni tikās ar pludmales volejbolistu Jāni Šmēdiņu, kamaniņu sportistiem Juri Šicu un Mārtiņu Botu, basketbolisti Guntu Baško, peldētāju Daniilu Bobrovu, kā arī uzņēmuma "Rimi" ekspertiem – uztura speciālisti Viktoriju Jansoni, psiholoģi Aiju Krišjāni un šefpavāru Normundu Baranovski.
Skolēniem šī tikšanās kļuva par iedvesmas stundu – viņi ar aizrautību klausījās olimpiešu stāstos par dienas ritmu, uzvarām, treniņiem un neatlaidību, kā arī par drosmi pārvarēt neveiksmes un turpināt ceļu uz mērķi. Savukārt "Rimi" eksperti dalījās praktiskos padomos, kā ikdienā veidot veselīgus paradumus – no sabalansēta uztura un emocionālās labsajūtas līdz radošām receptēm, kas ēšanu padara ne vien interesantu un garšīgu, bet arī veselīgu.
Vizītes laikā skolēni ne tikai klausījās, bet arī paši aktīvi iesaistījās: sportoja kopā ar olimpiešiem, izmēģināja veselīga uztura principus praksē un uzdeva jautājumus par sev svarīgākajām tēmām. “Bērniem svarīgi parādīt, ka veselīgs dzīvesveids nav kaut kas sarežģīts – tas var būt aizraujošs piedzīvojums kopā ar draugiem. Kad dalāmies savos stāstos un sportojam ar viņiem plecu pie pleca, bērni saprot – veselīgi ieradumi nav pamācība, bet iespēja justies labi un stipri,” dalās pludmales volejbolists Jānis Šmēdiņš.
Iniciatīvas dalībniekiem gaidāms aktīvs rudens, jo no vairāk nekā 220 saņemtajiem pieteikumiem tika izlozētas desmit skolas – pa divām katrā Latvijas reģionā, kurās sportisti un eksperti līdz novembrim tiksies ar 5.-8. klašu skolēniem. Kurzemē vizītes notiks 2. oktobrī Valdemārpils vidusskolā un 8. oktobrī Brocēnu vidusskolā. Zemgalē – 7. oktobrī Viesītes vidusskolā un 9. oktobrī Augstkalnes pamatskolā. Vidzemē – 14. oktobrī Staiceles pamatskolā un 16. oktobrī Taurupes pamatskolā. Latgalē – 28. oktobrī Rugāju vidusskolā un 29. oktobrī Bērzgales pamatskolā. Rudens sezonas noslēgumā olimpieši atgriezīsies Rīgā – novembrī iniciatīvas komanda viesosies Rīgas 1. pamatskolā - attīstības centrā.
“Ar bērniem un jauniešiem par veselīgu dzīvi jārunā tā, lai viņi paši aizrautos – lai tas nav garlaicīgs stāsts, bet atmiņā paliekoša pieredze, kas iedvesmo rūpēties par sevi. Tieši tāpēc šādas tikšanās ir tik vērtīgas – tās iedod spēku un motivē uz ilgu laiku. Mēs ticam, ka iedvesma, ko mūsu eksperti sniedz skolās, var kļūt par pamatu veselīgiem ieradumiem uz mūžu,” uzsver Rimi Latvia ārējās komunikācijas vadītāja Everita Bičkova.
Skolas, kas šoreiz netika pie olimpiešu vizītes, varēs piedalīties radošajā konkursā “Izdomā savu sporta disciplīnu!”, ko Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) rīko kopā ar Rimi. Konkursa mērķis ir rosināt skolēnus radīt jaunu sportisku aktivitāti vai spēli, kas apvieno dažādu sporta veidu elementus un stiprina komandas garu. Darbi jāiesniedz no 1. oktobra līdz 14. novembrim, nofilmējot vai nofotografējot izdomāto disciplīnu, pievienojot tās noteikumus un iesniedzot žūrijai. Labākās idejas tiks apbalvotas ar vērtīgām balvām, kā arī sacentīsies par Publikas simpātiju balvu.
Iniciatīva "olimpieši skolās" veidota kā papildinājums skolu mācību saturam un kā ilgtermiņa iecere, kas balstīta uz olimpiskajām vērtībām. Tās mērķis – veicināt jauniešu fizisko aktivitāti un izpratni par veselīga dzīvesveida nozīmi ikdienā. Vizīšu laikā 5.–8. klašu skolēni satiekas ar sportistiem, uztura speciālistiem un citiem ekspertiem, kuri sarunas, praktiskus uzdevumus un spēles apvieno ar iedvesmojošiem stāstiem. Jaunieši iesaistās gan sportiskās aktivitātēs, gan prāta spēlēs, iegūstot zināšanas par kustību, miegu, uzturu, stresa noturību, ūdens lietošanu un sabalansētu dienas režīmu.
Informācija tiek pasniegta radošā un bērniem saprotamā veidā – ar pieredzes stāstiem, komandu spēlēm, paraugdemonstrējumiem, konkursiem un viktorīnām. Aktīvajā daļā skolēni paši izmēģina jauniegūtās zināšanas, krājot punktus kopējam rezultātam. Lai nodrošinātu programmas ilgtspēju, skolēniem tiek piedāvāti informatīvie materiāli un darba lapas, kas palīdz saglabāt veselīga dzīvesveida ieradumus arī pēc vizītes.