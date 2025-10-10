Veselīgs dzīvesveids caur sportu - olimpieši un eksperti viesojas Kurzemes skolās
Ar sirsnīgu tikšanos un sportiskām aktivitātēm Valdemārpils un Brocēnu vidusskolās norisinājās iniciatīvas “Olimpieši skolās ar Rimi” vizītes Kurzemē.
Skolēniem šī tikšanās kļuva par iedvesmas stundu – viņi ar aizrautību klausījās olimpiešu stāstos par dienas ritmu, uzvarām, treniņiem un neatlaidību, kā arī par drosmi pārvarēt neveiksmes un turpināt ceļu uz mērķi. Savukārt Rimi ekspertes dalījās praktiskos padomos, kā ikdienā veidot veselīgus paradumus, uzsverot sabalansēta uztura nozīmi un rūpes par savu emocionālo labsajūtu. Tāpat ekspertes padalījās arī ar vairākām radošām receptēm, kas ēst gatavošanu var padarīt ne tikai interesantu un gardu, bet arī veselīgu.
“Skolēni aktīvi piedalījās, ar patiesu interesi iesaistījās visos uzdevumos un guva jaunas zināšanas par veselīga dzīvesveida nozīmi. Īpaši jāizceļ radoši izmantotā materiālā bāze, kas padarīja katru aktivitāti interesantu un saistošu. Tikšanās ar augstas klases sportistiem skolēniem bija liels notikums. Olimpiešu pieredze apliecina, ka, ievērojot veselīgu dzīvesveidu, esot mērķtiecīgam un neatlaidīgam, iespējams sasniegt augstus rezultātus arī starptautiskā līmenī. Mēs esam ļoti pateicīgi par iespēju piedalīties šajā projektā,” stāsta Brocēnu vidusskolas direktore Agnese Grāvere-Prenclava.
“Projekts ir izcils piemērs tam, kā mēs varam efektīvi apvienot izglītību, veselību un sportu. Iespēja Valdemārpils vidusskolā tikties ar tik talantīgiem sportistiem bija kas vairāk par iedvesmu – tā bija praktiska mācību stunda par disciplīnas, sabalansēta dienas režīma un mērķtiecības fundamentālo nozīmi jauniešu attīstībā. Mēs esam pateicīgi par šo sadarbību, kas palīdz skolēniem apzināties, ka panākumi sākas ar veselīgu izvēli, un iedvesmo noticēt saviem spēkiem,” norāda Valdemārpils vidusskolas direktors Edgards Kviesis.
Valdemārpilī viesojās pludmales volejboliste Anastasija Samoilova, smaiļotājs Roberts Akmens un skeletonists Tomass Dukurs, savukārt Brocēnu vidusskolas skolēni tikās ar BMX frīstaila braucēju Ernestu Zēboldu un smaiļotāju Robertu Akmeni. Vizītes papildināja arī Rimi ekspertes – uztura speciāliste Viktorija Jansone un klīniskā psiholoģe Aija Krišjāne.
“Svarīgākais, ko varam dot bērniem šādos pasākumos, ir sajūta, ka veselīgs un aktīvs dzīvesveids nav nekas sarežģīts – tas sākas ar mazām izvēlēm, kuras padarām par ieradumiem. Kopā kustoties un daloties pieredzē, mēs parādām, ka būt aktīvam un rūpēties par sevi var būt interesanti un jautri,” dalās pludmales volejboliste Anastasija Samoilova.
Vairāk nekā 200 skolēnu no Kurzemes varēja klausīties un praktiski iemēģināt jauniegūtās zināšanas – sportot kopā ar olimpiešiem, izmēģināt veselīga uztura principus praksē, piedalīties spēlēs un viktorīnās, kā arī uzdot jautājumus par sev svarīgākajām tēmām.
“Ar bērniem un jauniešiem par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu jārunā tā, lai viņi paši aizrautos – lai tas nav garlaicīgs stāsts, bet gan atmiņā paliekoša pieredze, kas pamudina rūpēties par sevi. Esam gandarīti, ka Rimi ekspertiem ir iespēja kopā ar olimpiešiem uzrunāt bērnus un jauniešus, iedvesmot viņus domāt par kustību, miegu un uzturu kā būtisku un aizraujošu dzīves daļu. Šīs tikšanās ir vērtīgs solis ceļā uz jauniešu izpratni par savu labsajūtu un veselību ilgtermiņā,” uzsver Rimi Latvia ārējās komunikācijas vadītāja Everita Bičkova.
Radošais konkurss skolām
Skolas, kas šoreiz netika pie olimpiešu vizītes, varēs piedalīties radošajā konkursā “Izdomā savu sporta disciplīnu!”, ko Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) rīko kopā ar Rimi.
Konkursa mērķis ir rosināt skolēnus radīt jaunu sportisku aktivitāti vai spēli, kas apvieno dažādu sporta veidu elementus un stiprina komandas garu. Darbi jāiesniedz no 1. oktobra līdz 14. novembrim, nofilmējot vai nofotografējot izdomāto disciplīnu, pievienojot tās noteikumus un iesniedzot žūrijai.
Labākās idejas tiks apbalvotas ar vērtīgām balvām, kā arī sacentīsies par Publikas simpātiju balvu.