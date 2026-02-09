Samaksāji, bet pie maltītes netiki - vairs netiks piedāvāta iespēja vakariņot 50 metrus virs zemes
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) un Eiropas Patērētāju informēšanas centrs Latvijā (ECC Latvia) informē, ka, pateicoties veiksmīgai Latvijas un Igaunijas uzraudzības iestāžu sadarbībai, ir slēgta uzņēmumu "Skyword Entertainment OU" un "Skyword Holding OU" pakalpojumu sniegšanas vietne dinnerinthesky.lv. Šis solis ļauj novērst risku, ka jauni patērētāji varētu iegādāties biļetes uz pasākumiem, kas, visticamāk, netiktu nodrošināti.
Tā kā komersants izvairījās no komunikācijas un nesniedza paskaidrojumus par naudas neatmaksāšanu par nenotikušiem pakalpojumiem 2025. gadā, iestāžu koordinētā rīcība ļāva ierobežot negodprātīgā pakalpojuma pieejamību tirgū.
Kaut gan mājaslapas slēgšana ir būtisks solis, lai pārtrauktu patērētāju maldināšanu, PTAC un ECC Latvia aicina iedzīvotājus joprojām būt piesardzīgiem un neatsaukties uz iespējamiem reklāmas piedāvājumiem sociālajos tīklos vai citās platformās.
ECC Latvia pagājušā gadā saņēma patērētāju iesniegumus, ka pasākums “Vakariņas debesīs” (dinner in the sky) netika nodrošināts visiem biļešu īpašniekiem – tas tika pārcelts uz citiem datumiem, un daļa patērētāju objektīvu iemeslu dēļ pārceltajos datumos nevarēja piedalīties. Tāpat arī pārceltajos datumos pasākumi mēdza nenotikt. Patērētāji lūdza biļešu anulēšanu un naudas atmaksu, taču no komersanta puses naudas atmaksa netika veikta. Tā rezultātā Igaunijas tirgus uzraudzības iestāde 2025. gada. 25. novembrī pret minēto tirgotāju uzsāka izpildes procesu par ES patērētāju tiesību pārkāpumiem.
Eiropas Patērētāju informēšanas centrs ir PTAC struktūrvienība, kas sniedz bezmaksas palīdzību un informāciju par patērētāju tiesībām pārrobežu darījumos Eiropas Savienībā, Norvēģijā, Islandē un Apvienotajā Karalistē.