Vakariņas debesīs: iegādājoties biļeti, riskē zaudēt naudu? ECC Latvia un PTAC aicina būt piesardzīgiem
Eiropas Patērētāju informēšanas centrs Latvijā (ECC Latvia) un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina patērētājus izvērtēt iespējamos riskus: saņemtas sūdzības par Vakariņas debesīs "Dinner in the Sky", ko šovasar Spīķeru kvartālā, Rīgā piedāvāja Igaunijā reģistrēts uzņēmums Skyword Entertainment OU un/vai Skyword Holding OU.
Komersants nenodrošināja pasākumu visiem, kuri bija iegādājušies biļetes. ECC Latvia no patērētājiem turpina saņemt sūdzības par komersanta atteikšanos veikt naudas atmaksu pēc pasākumu atcelšanas un/vai pārcelšanas.
Tā kā pakalpojuma sniedzējs ir Igaunijā reģistrēts komersants, lai palīdzētu patērētājiem risināt pārrobežu strīdus jautājumu, ECC Latvia sadarbojas ar Igaunijas kolēģiem (ECC Estonia). Uz doto brīdi tirgus uzraudzības iestādēm nav zināmi iemesli naudas neatmaksāšanai, jo Igaunijas komersants ar tām nesadarbojas un uz pieprasījumiem neatbild, kas būtiski apgrūtina patērētājiem labvēlīga rezultāta panākšanu.
Ņemot vērā, ka šobrīd komersants jau ir uzsācis biļešu tirdzniecību uz 2026. gada augustu, aicinām rūpīgi izvērtēt iespējamos riskus biļešu iegādei uz šo pasākumu, jo pastāv augsts risks, ka pasākuma atcelšanas vai pārcelšanas gadījumā patērētāji var nesaņemt atpakaļ samaksāto naudu.
ECC Latvia ir Patērētāju tiesību aizsardzības centra struktūrvienība, kas sniedz bezmaksas informāciju un palīdzību patērētājiem, risinot pārrobežu strīdus ar tirgotājiem no citām Eiropas Savienības valstīm, Norvēģijas, Islandes un Apvienotās Karalistes.