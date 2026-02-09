Pērn konstatēti gandrīz 300 mājas dzīvnieku labturības pārkāpumi
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) 2025. gadā konstatējis 297 mājas dzīvnieku labturības prasību pārkāpumus, pauda dienestā.
PVD norāda, ka 2025. gadā saņemti 1276 iesniegumi par iespējamiem mājas dzīvnieku labturības pārkāpumiem un veiktas 2002 pārbaudes, tostarp pamatotas bijušas 297 sūdzības.
Dienestā vēsta, ka par labturības prasību pārkāpumiem pērn sāktas 110 administratīvā pārkāpuma lietas, bet par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku - 69 lietas.
PVD atzīmē, ka par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku personas sodītas 43 gadījumos, savukārt dzīvnieku turēšanas aizliegums noteikts 28 gadījumos. Daļā no ierosinātajām pārkāpuma lietām izskatīšana vēl turpinās.
Dienestā informē, ka ierosināto lietu ietvaros izņemti 115 dzīvnieki, no kuriem 69 suņi, 17 kaķi un 29 ir citi dzīvnieki.
PVD atgādina, ka mājas dzīvnieku turēšanas vietas pārbauda tikai gadījumos, kad tiek saņemtas iedzīvotāju sūdzības par iespējamiem dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.