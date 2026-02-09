FOTO: Uz Rīgas ostu uzsāk aviācijas degvielas piegādes no ASV
Nedēļas nogalē Rīgas ostā apkalpots Latvijas vēsturē pirmais kuģis ar aviācijas degvielu no ASV. Līdz ar kuģa pienākšanu, SIA “NAFTIMPEKS” tika prezentēta arī jauna aviācijas un auto degvielas uzliešanas un noliešanas estakāde, kas ir modernākā šāda veida infrastruktūra Baltijas valstīs. Jaunā estakāde spēj nodrošināt līdz pat 200 000 tonnu degvielas apstrādi mēnesī, apgādājot gan Rīgas lidostu, gan degvielas uzpildes stacijas visā Latvijā.
“Šodien atzīmējam divus nozīmīgus notikumus – mēs Rīgas ostā un Latvijā kopumā sagaidām pirmo kuģi no ASV ar aviācijas degvielu un vienlaikus atklājam jaunu, Baltijā modernāko degvielas uzpildīšanas-noliešanas estakādi. Šis ir būtisks solis arī mūsu uzņēmuma attīstībā – vēsturiski SIA “NAFTIMPEKS” ir bijis tranzīta uzņēmums, bet, lai pielāgotos jaunajai tirgus situācijai, esam veikuši uzņēmuma transformāciju. Tas prasa būtiskas investīcijas, bet vienlaikus paver jaunas nākotnes perspektīvas,” norāda SIA "NAFTIMPEKS" valdes priekšsēdētājs Ivars Blumbergs.
Kuģis DAS, ko ziemīgajos apstākļos no Irbes jūras šauruma līdz pat Rīgas ostai pavadīja ledlauzis Varma, piegādāja 20 000 tonnu aviācijas degvielas, kas ziemas sezonā atbilst aptuveni divu mēnešu kopējam aviācijas degvielas patēriņam Rīgas lidostā. DAS ir naftas produktu tankkuģis (VLCC – Very Large Crude Carrier), kas būvēts 2019. gadā un sasniedz iespaidīgus izmērus – tā garums ir 336 metri, platums 60 metri, savukārt kravnesība (DWT) ir 299 995 tonnas.
“Mēs šodien pierādām, ka spējam diversificēt savu degvielas tirgu. Vēl pirms diviem, trim gadiem neviens neticētu, ka tirgū spēsim piedāvāt dažāda veida degvielu no ASV, bet šodien tā ir realitāte. Tādējādi tiek gan veicināta konkurence, gan dažādots piedāvājums uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Latvija šodien var būt piemērs, kā ar mūsu uzņēmēju neatlaidīgu darbu mēs varam Eiropā stiprināt mūsu transatlantiskās saites ekonomikas un enerģētikas jomā. Aviācijas degvielas piegāde no ASV ir skaidrs signāls par Latvijas spēju veidot noturīgu transatlantisko partnerību,” norāda Ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Jaunās estakādes izveidē ir investēti vairāk nekā divi miljoni eiro. SIA “NAFTIMPEKS” plāno apstrādāt aptuveni 10 000 tonnu aviācijas degvielas mēnesī, kas varētu veidot 120 000 tonnu gadā. Jaunās estakādes infrastruktūra tiks izmantota arī dīzeļdegvielas un citu degvielas veidu uzpildīšanai un noliešanai.
Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Kristaps Zaļais norādīja, ka “šī diena ir nozīmīga transporta un aviācijas sektoram. Aviācijas degvielas piegādes no ASV un jaunā estakāde noteikti uzlabos mūsu nacionālās aviosabiedrības AirBaltic un mūsu lidostas Rīga konkurētspēju. Mēs skatāmies uz nākotni un redzam, ka šis ir tikai sākums – redzam gan lielāku transatlantisko komponenti, gan ilgtspējas komponenti mūsu transporta nozares attīstībā”.
“Šis notikums iezīmē vēl vienu būtisku atskaites punktu augošajā enerģētikas partnerībā starp ASV un Latviju. ASV enerģētikas produkti – gan dabasgāze, gan degvielas – stiprina Latvijas ekonomiku un enerģētisko drošību. Šodienas aviācijas degvielas piegāde iezīmē vēl vienu būtisku atskaites punktu – Latvijas aviācijas sektors tiek savienots ar uzticamu un cenas ziņa konkurētspējīgu ASV aviācijas degvielu, kas veicinās gan Air Baltic, gan Rīgas lidostas izaugsmi,” estakādes atklāšanas pasākumā akcentēja ASV vēstniecības Latvijā pilnvarotā lietvede Stefānija Kanga (Stephanie Kang).
Savukārt AS Air Baltic Corporation vecākā viceprezidente zemes operāciju un klientu apkalpošanas jautājumos Laura Vecvanaga-Puķīte uzsvēra, ka “aviācijas nozare ir ļoti svarīga gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Stabila un droša aviācijas degvielas piegāde ir būtisks priekšnosacījums aviācijas nozares nepārtrauktai darbībai un Latvijas aviācijas attīstībai.”
Atklāšanas un sagaidīšanas pasākumā piedalījās Ekonomikas ministrs Viktors Valainis, Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Kristaps Zaļais, ASV vēstniecības Latvijā pilnvarotā lietvede Stephanie Kang, Rīgas Brīvostas pārvaldes pārvaldnieka vietnieks ostas attīstības jautājumos Edgars Sūna, AS Air Baltic Corporation vecākā viceprezidente zemes operāciju un klientu apkalpošanas jautājumos Laura Vecvanaga-Puķīte, kā arī SIA “NAFTIMPEKS” vadības komanda.