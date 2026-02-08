Jūrmala un Jelgava vienīgās no piecām lielākajām pilsētām ar iedzīvotāju pieaugumu.
Latvijā iedzīvotāju skaits pusgadā samazinājies par gandrīz 10 tūkstošiem
Neskatoties uz to, ka kopējais Latvijas iedzīvotāju skaits pusgada laikā sarucis par 0,5%, divās no piecām Latvijas lielākajām pilsētām to skaits ir minimāli, tomēr palielinājies, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtā informācija.
Pagājušā gada 1. jūlijā PMLP uzturētajā Fizisko personu reģistrā bija 1 998 181 iedzīvotājs, bet šā gada 1. janvārī - 1 988 792.
Tikmēr Rīgas iedzīvotāju skaits sarucis no 661 695 pagājušā gada 1. jūlijā līdz 659 416 šā gada sākumā. Daugavpils iedzīvotāju skaits šajā laikā samazinājies no 85 147 līdz 84 609, bet Liepājā - no 72 342 līdz 71 789 iedzīvotājiem.
Savukārt Jūrmalas kopējais iedzīvotāju skaits laikā no pagājušā gada 1. jūlija līdz šā gada 1. janvārim audzis no 60 070 līdz 60 329, bet Jelgavā - no 59 313 līdz 59 441 iedzīvotājiem.