Augstākie eksāmenu rezultāti - Rīgas skolām; lejasgalā pārsvarā profesionālās skolas
Augstākos rezultātus iepriekšējā gada centralizētajos eksāmenos uzrādījušas Rīgas izglītības iestādes, liecina Draudzīgā Aicinājuma fonda apkopotā reitinga rezultāti.
Kopvērtējumā pirmās sešas vietas ieņem galvaspilsētas skolas - Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Rīgas Centra humanitārā vidusskola un Rīgas Valsts 3. ģimnāzija.
Desmit labāko skolu vidū ierindojusies arī Siguldas Valsts ģimnāzija, Rīgas Franču licejs, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs un Rīgas 64. vidusskola.
Savukārt topa apakšgalā ir vājāko sniegumu eksāmenos atrodamas profesionālās skolas - Aizkraukles Profesionālā vidusskola, Jelgavas Amatu vidusskola, Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma struktūrvienība Barkavā, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība.
No vispārizglītojošajām vidusskolām zemākās sekmes eksāmenos atbilstoši reitingam bijušas Kaunatas vidusskolai, privātajai vidusskolai "Norma", Vangažu vidusskolai, Zilupes vidusskolai un Alojas vidusskolai.
Ģimnāziju grupā augstāko kopvērtējumu sasniegusi Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, tai seko Rīgas Valsts 2. ģimnāzija un Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija. Šīs skolas uzrāda augstus rezultātus visos trijos mācību priekšmetos, īpaši matemātikā un angļu valodā. Desmit labāko skolu sarakstā iekļuvušas arī Rīgas Valsts 3. ģimnāzija un vairākas reģionālās ģimnāzijas, tostarp no Siguldas, Jelgavas, Cēsu, Mārupes, Jūrmalas un Valmieras.
Pilsētu vidusskolu grupā pirmajā vietā ierindojas RTU Inženierzinātņu vidusskola ar augstiem matemātikas eksāmenu rezultātiem. Tālāk seko Rīgas Centra humanitārā vidusskola, Rīgas Franču licejs, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs un Rīgas 64. vidusskola.
Lauku vidusskolu grupā augstāko kopvērtējumu sasniegusi Druvas vidusskola, tai seko Rugāju vidusskola un Andreja Upīša Skrīveru vidusskola. Piecu labāko skolu sarakstā iekļuvušas arī Babītes vidusskola un Ulbrokas vidusskola.
Specializēto skolu grupā pirmajā vietā ierindojusies Emīla Dārziņa mūzikas skola, kam seko Rīgas Doma kora skola un Liepājas Dizaina un mākslas skola. Starp piecām visaugstāk novērtētajām izglītības iestādēm ir arī Emiļa Melngaiļa Mūzikas skola un Jāņa Rozentāla Mākslas skola.
Matemātikas eksāmenā "Top 10" pērn iekļuvušas RTU inženierzinātņu vidusskola, Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Rīgas Valsts 2.ģimnāzija, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola, Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Rīgas Valsts 3.ģimnāzija, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola, Siguldas Valsts ģimnāzija, Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija un Rīgas Franču licejs.
Visai līdzīgs skolu "Top 10" ir arī angļu valodas eksāmenā, kur vadībā ir Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, RTU inženierzinātņu vidusskola, Rīgas Centra humanitārā vidusskola, Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Rīgas Valsts 2.ģimnāzija, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, Rīgas Valsts 3.ģimnāzija, Rīgas Doma kora skola, Mārupes Valsts ģimnāzija un Rīgas 64. vidusskola.
Savukārt krietni atšķirīgs "Top 10" ir latviešu valodas eksāmenā, kur nav vērojama tāda Rīgas ģimnāziju un vidusskolu dominance. Šajā eksāmenā pērn labāko sniegumu spējuši uzrādīt Pļaviņu vidusskolas beidzēji, kuriem seko Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola, Emīla Dārziņa mūzikas skola, Rīgas Juglas vidusskola, Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Rīgas Valsts 2.ģimnāzija, Rīgas Centra humanitārā vidusskola, Rīgas Franču licejs, Brocēnu vidusskola un Rīgas Valsts 1.ģimnāzija.
Reitinga aprēķinos izmantoti koeficienti atkarībā no centralizētā eksāmena līmeņa: augstākā līmeņa eksāmeniem - koeficients 1, optimālā līmeņa eksāmeniem - 0,75, bet vispārīgā līmeņa un profesionālās vidējās izglītības programmu eksāmeniem - 0,5.