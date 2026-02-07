Sākusies projektu iesniegšana Liepāja 2027 līdzfinansējuma konkursā “Rokam roku”
“Nodibinājums Liepāja 2027” izsludina atklātu konkursu starpdisciplināriem kultūras projektiem, lai 2027. gada programmā “Rokam roku” un “(ne)miers” Liepājā radītu jaunus, starptautiski pieejamus notikumus, īpaši akcentējot alternatīvās kultūras un rokmūzikas mantojumu. Pieteikumi līdz 2026. gada 7. aprīlim.
Nodibinājums “Nodibinājums Liepāja 2027” (Liepāja 2027) izsludina atklātu projektu konkursu dažādu starpdisciplināru notikumu atbalstam, lai papildinātu Liepāja 2027 projektu kopuma “Rokam roku” programmu 2027. gadā.
Projektu konkurss tiek rīkots ar mērķi programmas “(ne)miers” veidošanā iesaistīt Liepājas kultūrvietas un organizācijas, nodrošināt kultūras norišu daudzveidību, veicināt jaunrades procesus, kultūras organizāciju un pārstāvju starptautisku kontaktu attīstību, inovatīvu un starpnozaru projektu realizāciju, kā arī veicināt sabiedrības līdzdalību kultūras dzīves norisēs un atbalstīt kultūras pieejamību plašākai sabiedrībai.
Konkursa prioritāte ir atbalstīt projektus, kas rada iespēju atskatīties, “atrakt” un interpretēt Liepājas alternatīvās kultūras, roka un subkultūras tradīciju un izveidot jaunu, starptautiski pieejamu un aizraujošu notikumu vai notikumu virkni. Projekts jāīsteno Liepājā laika posmā no 2027. gada 1. februāra līdz 31. maijam.
Kopējais projektu konkursa finansējums ir 50 000 eiro no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Liepājas valstspilsētas pašvaldības piešķirtā finansējuma Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas attīstībai. Uz līdzfinansējumu var pieteikties Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā reģistrētās juridiskās personas, kas nav pašvaldību vai valsts iestādes, pašvaldību vai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību, tai skaitā publiskas atvasinātas personas.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2026. gada 7. aprīlim, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu Liepājas valstspilsētas pašvaldības e-pakalpojumu portālā: epakalpojumi.liepaja.lv