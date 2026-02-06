Ielas Daugavpilī kaisa ar sāli vai smiltīm? Skaidro eksperti
Ziemas sezonā Daugavpils ielās var pamanīt, ka dažviet ceļi ir kaisīti ar smiltīm, citur - ar sāli vai abu materiālu maisījumu. Kāpēc tā, skaidro Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde.
Galvenais faktors, kas ietekmē pretslīdes materiāla izvēli, ir gaisa temperatūra. Sāls spēj kausēt ledu, ja gaisa temperatūra ir līdz -7…-9 grādiem. Ja termometra stabiņš krītas zemāk, sāls pārstāj pildīt savu funkciju. Tieši tāpēc aukstākās ziemas dienās uz Daugavpils ielas galvenokārt tiek kaisītas ar smiltīm, kas nodrošina labāku saķeri starp transportlīdzeku riepām un ceļa segumu, informē Daugavpils Komunālās saimniecības pārvaldē.
Kaisīšanas darbus veic, rūpīgi izvērtējot ne tikai gaisa temperatūru, bet arī nokrišņu raksturu. Ja snieg un sniegs ir birstošs, smiltis netiek kaisītas. Smiltis un birstošs sniegs kopā veido “biezputru’, kas apgrūtina braukšanu un gājēju pārvietošanos. Materiāls tiek kaisīts tikai tad, kad tas dod reālu efektu.
Uz ietvēm un gājēju celiņiem Daugavpilī biežāk izmanto tieši smiltis vai smilšu maisījumu ar nelielu sāls daudzumu. Smiltis ir skaidri saredzamas uz tumšā asfalta vai betona, un gājēji uzreiz saprot, ka ietve ir apstrādāta. Smiltis ir videi draudzīgs materiāls, kas nebojā ne apstādījumus gar ietvēm un ielām, ne apavus.
Pilsētas maģistrālēs ar intensīvu transporta plūsmu ir svarīgi maksimāli ātri novērst ledus veidošanos, jo slidens ceļš var izraisīt satiksmes negadījumus. Tāpēc šajās vietās, ja temperatūra to ļauj, tiek izmantots sāls maisījums, kas efektīvi kausē ledu un novērš tā atkārtotu veidošanos.
Neatkarīgi no ielas tipa, pastiprināta uzmanība tiek pievērsta vietām, kur cilvēki apstājas vai mainās virsmas slīpums. Sabiedriskā transporta pieturvietās, uz gājēju pārejām, kāpumos un nobrauktuvēs smiltis tiek kaisītas regulāri, lai samazinātu krišanas un paslīdēšanas risku.
Speciālisti katru dienu seko līdzi meteoroloģiskajai informācijai un novērtē ielu stāvokli. Atkarībā no faktiskās situācijas tiek pieņemts lēmums, par pretslīdes materiālu izmantošanu. Tas nozīmē, ka vienas dienas laikā dažādās pilsētas daļās var tikt izmantoti atšķirīgi materiāli – atkarībā no konkrētajiem apstākļiem katrā vietā.
Daugavpils Komunālās saimniecības pārvaldē atgādina, lai cik kvalitatīvi tiktu veikta ielu apstrāde, pilnībā novērst slidenumu ziemā nav iespējams. Iedzīvotāji tiek aicināti izvēlēties piemērotus apavus, bet autovadītāji – izvēlēties laikapstākļiem un ceļa segumam atbilstošu braukšanas ātrumu un ieturēt atbilstošu distanci.