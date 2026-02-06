Bezmaksas izmēģinājums var beigties ar negaidītiem rēķiniem. PTAC brīdina par abonēšanas slazdiem
Pēdējā laikā iedzīvotāji aizvien biežāk ziņo par gadījumiem, kad pēc šķietami nevainīga „bezmaksas izmēģinājuma” perioda beigām no viņu bankas kartēm automātiski tiek ieturēta abonēšanas maksa, par kuru tie iepriekš nav skaidri informēti, brīdina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) un Eiropas Patērētāju informēšanas centrs (ECC Latvia).
Tipiskā situācija ir šāda: patērētājs lejupielādē lietotni (piemēram, foto redaktoru, sporta plānotāju, valodu apguves rīku u.tml.) un piekrīt bezmaksas izmēģinājuma periodam uz trim vai septiņām dienām. Tomēr, termiņam beidzoties, pakalpojums tiek automātiski pārveidots par maksas abonementu, bieži vien uzreiz ieturot maksu par vairākiem mēnešiem.
PTAC un ECC Latvia aicina patērētājus:
- Pirms ievadāt savas bankas kartes datus, rūpīgi iepazīstieties ar lietošanas noteikumiem! Ja „bezmaksas” lietotne prasa ievadīt bankas kartes datus, tas ir pirmais signāls, ka pēc izmēģinājuma laika tiks ieturēta maksa.
- Iestatiet kalendārā atgādinājumu! Ja piekrītat izmēģinājuma laikam, ielieciet atgādinājumu kalendārā dienu pirms tā beigām, lai paspētu abonementu atcelt. Bieži abonēšanas pārtraukšanas process mēdz būt sarežģīts un intuitīvi nesaprotams.
- Pirms spiest “Piekrītu” („Accept”), noskaidro, kāda būs pakalpojuma cena pēc tam, kad beigsies bezmaksas periods. Bieži vien patērētāji ir vēlējušies tikai izmēģināt pakalpojumu, nevis saistīties ar ilgtermiņa maksājumiem. Digitālajā pasaulē „bezmaksas” nereti nozīmē „maksāsi vēlāk”, īpaši, ja laicīgi neatcelsiet pakalpojuma izmēģināšanu.
- Nekavējoties sazinieties ar savu banku, ja nauda ir ieturēta bez piekrišanas, lai uzsāktu maksājuma apstrīdēšanas (chargeback) procesu.
Gadījumos, kad pakalpojuma sniedzējs neatbild uz jūsu sūdzību, sniegtā atbilde neatrisina strīdu vai bankai nav iespējams atgriezt maksājumu, iedzīvotāji aicināti vērsties PTAC, bet, ja ir radušās problēmas ar citā ES dalībvalstī, Norvēģijā, Islandē vai Apvienotajā Karalistē reģistrētu komersantu, atbalstu mediācijas procesā var sniegt ECC Latvia. Sūdzību var iesniegt, aizpildot formu tiešsaistē.