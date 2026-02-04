112
Šodien 16:34
Nepatīkams incidents skaistumkopšanas salonā Rīgā - policija lūdz atpazīt video redzamo vīrieti
Rīgas pašvaldības policija lūdz atpazīt agresīvu vīrieti, kurš 23. janvārī kādā skaistumkopšanas salonā Jēkaba ielā 26/28 traucēja sabiedrisko kārtību, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas.
Policija aicina aplūkot video un atpazīšanas gadījumā ziņot pa tālruni 112 vai 26571198.
Saistībā ar notikušo pašvaldības policijā uzsākts administratīvā pārkāpuma process par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personas mieru, iestādes, komersanta vai citas institūcijas darbu.
Par šādu pārkāpumu fiziskai personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 500 eiro.