Šlesers aicina Rēzeknes mēru Aleksandru Bartašēviču kļūt par viņa partijas līderi Latgalē
Partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līderis Ainārs Šlesers pirms gaidāmajām Saeimas vēlēšanām aicinājis Rēzeknes mēru Aleksandru Bartašēviču kļūt par LPV līderi Latgalē.
Šlesers savos sociālajos tīklos vainojis koalīcijas partijas par Bartašēviča atstādināšanu no Rēzeknes mēra amata 2023. gada 2. novembrī paužot, ka Bartašēviču "ilgstoši represē Progresīvās Vienotības režīms". "Ir sākusies izšķiroša cīņa par nākamo Saeimu un valdību! [...] Apvienojot spēkus, mēs kopā izveidosim spēcīgāko un jaudīgāko sarakstu Latgalē!" pauda Šlesers.
Jau ziņots, ka Bartaševičs tika atbrīvots no Rēzeknes mēra amata "par nozīmīgiem pārkāpumiem, kas konstatēti Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētāja darbā. Viņa atstādināšanu no amata par tiesisku atzinusi gan Administratīvā rajona tiesa, gan Administratīvā apgabaltiesa.
Tāpat, pamatojoties uz Valsts drošības dienesta (VDD) sniegto informāciju, Aleksandram Bartaševičam liegta piekļuve valsts noslēpumam. No pašvaldību vadītājiem, kuri bija prasījuši pielaidi valsts noslēpumam, tā atteikta vienīgi Rēzeknes domes priekšsēdētājam Bartaševičam un nu jau amatu pametušajam Jūrmalas mēram Gatim Truksnim (LZP).