Rīgas pašvaldības policisti steidz palīgā putniem Buļļupē - bargā sala dēļ tie bija palikuši bez ūdens
Svētdien, 1. februārī, Rīgas pašvaldības policijas Drošības uz ūdens pārvaldes darbinieki, reaģējot uz iedzīvotāju centieniem palīdzēt putniem, devās uz Buļļupi, kur bargā sala dēļ tie bija palikuši bez pieejas atklātam ūdenim.
Izvērtējot situāciju notikuma vietā, darbinieki pēc pašu iniciatīvas uzvilka hidrotērpus un ar dažādiem tehniskajiem palīglīdzekļiem uzsāka darbus, lai paplašinātu atklātā ūdens zonu, nodrošinot putniem piekļuvi ūdenim. Aptuveni trīs stundu garumā tika veikti darbi ūdenstilpē, lai putni varētu piepeldēt pie malas.
"Pateicamies mūsu kolēģiem par drosmi, cilvēcīgo attieksmi un pašaizliedzīgo darbu, rūpējoties par dzīvniekiem pat sarežģītos apstākļos!" pausts policijas paziņojumā.
Putniem atkal brīvi pieejams ūdens.