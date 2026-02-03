Rēzeknē notikušajā traģēdijā tēvs, iespējams, atņēmis dzīvību bērnam un pēc tam izdarījis pašnāvību
Traģēdija Rēzeknē notikusi šķirtā ģimenē, kas dienestu redzeslokā nebija nonākusi.
Aizvadītajā nedēļā Rēzeknē notikušajā traģēdijā tēvs, iespējams, atņēmis dzīvību savam bērnam, intervijā TV3 pastāstīja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.

29. janvārī kādā dzīvoklī Rēzeknē tika atrasti 1991. gadā dzimuša pieaugušā un 2024. gadā dzimuša mazuļa līķi.

Saistībā ar notikušo policijā ir sākts kriminālprocess un likumsargi izmeklē notikušā apstākļus. Ir nozīmētas ekspertīzes, to laikā tiks skaidroti abu personu nāves cēloņi. Sākotnējā informācija neliecinot par citu personu iesaisti noziedzīgajā nodarījumā.

Ruks pastāstīja, ka traģēdija Rēzeknē notikusi šķirtā ģimenē, kas dienestu redzeslokā nebija nonākusi.

Bērns todien bijis atstāts tēva uzraudzībā, bet mamma bijusi darbā. Izmeklēšanā tiek pārbaudīta versija, ka tēvs atņēmis dzīvību bērnam un pats pēc tam izdarījis pašnāvību, informēja Ruks un piebilda, ka izmeklēšanā vēl sīkāk pētīs, kāpēc nonāca līdz šādam iznākumam.

