Sabiedrība
Šodien 16:41
PVD nosūtījis atpakaļ uz Gruziju kravu ar gandrīz 46 000 limonādes pudeļu
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) nosūtījis atpakaļ uz Gruziju divus autotransporta sūtījumus ar limonādes pudelēm, kuru kopējais apjoms bija gandrīz 46 000 pudeļu, liecina dienesta publiskotā informācija.
PVD norāda, ka katrā automašīnā bija gandrīz 23 000 stikla pudeļu ar puslitra tilpumu.
Dienestā skaidro, ka limonāde vesta autotransportā, kurā kravas nodalījums bija pārklāts ar sintētisku audumu bez temperatūras uzturēšanas sistēmas.
PVD konstatēja, ka gaisa temperatūra transportlīdzeklī bija zemāka par -18 grādiem, kā rezultātā dzēriens bija sasalis un pudeles plīsušas. Dienestā atzīmē, ka limonādes kravu bija plānots vest uz Lietuvu.
Par konstatēto PVD ievietoja paziņojumu Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.