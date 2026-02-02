PVD nosūtījis atpakaļ uz Gruziju kravu ar gandrīz 46 000 limonādes pudeļu
foto: Pārtikas un veterinārais dienests
PVD nosūtījis atpakaļ uz Gruziju kravu ar gandrīz 46 000 limonādes pudeļu.
Sabiedrība

PVD nosūtījis atpakaļ uz Gruziju kravu ar gandrīz 46 000 limonādes pudeļu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) nosūtījis atpakaļ uz Gruziju divus autotransporta sūtījumus ar limonādes pudelēm, kuru kopējais apjoms bija gandrīz 46 000 pudeļu, liecina dienesta publiskotā informācija.

PVD nosūtījis atpakaļ uz Gruziju kravu ar gandrīz ...

PVD norāda, ka katrā automašīnā bija gandrīz 23 000 stikla pudeļu ar puslitra tilpumu.

Dienestā skaidro, ka limonāde vesta autotransportā, kurā kravas nodalījums bija pārklāts ar sintētisku audumu bez temperatūras uzturēšanas sistēmas.

PVD konstatēja, ka gaisa temperatūra transportlīdzeklī bija zemāka par -18 grādiem, kā rezultātā dzēriens bija sasalis un pudeles plīsušas. Dienestā atzīmē, ka limonādes kravu bija plānots vest uz Lietuvu.

Par konstatēto PVD ievietoja paziņojumu Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā.

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.

Tēmas

LietuvaEiropas SavienībaZemkopības ministrijaGruzijaPārtikas un veterinārais dienests

Citi šobrīd lasa